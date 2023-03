Mezzolombardo, il sindaco Girardi traccia un bilancio di metà consiliatura in diretta Facebook

Pubblicità

Importante appuntamento online per i cittadini di Mezzolombardo.

Domani sera, giovedì 16 marzo 2023 alle 20, attraverso la pagina Facebook “Comune di Mezzolombardo” il sindaco Christian Girardi “dialogherà” con la popolazione dal palazzo del municipio.

L’occasione sarà utile per tracciare un bilancio di questa prima metà di consiliatura (iniziata a settembre 2020) e per affrontare diversi punti dell’attualità sia amministrativa che politica legata alla borgata e allo scenario provinciale, in vista delle elezioni del 22 ottobre prossimo.

Come già accaduto le volte scorse, i cittadini potranno interagire con il primo cittadino.

Sarà infatti possibile inviare osservazioni e domande attraverso la chat che verrà aperta in occasione della diretta sulla pagina Facebook del Comune.

L’appuntamento, come detto, è per domani sera, ore 20.