L’interesse nazionale questo sconosciuto: l’esempio del presidente John fitzgerald Kennedy

Egregio Direttore,

ogni cittadino, degno di questo nome, di una qualsiasi nazione, si dovrebbe domandare qual è l’ interesse collettivo dello Stato di cui egli fa parte e cosa può fare per contribuire al bene comune. Il concetto era stato efficacemente espresso dal presidente John fitzgerald Kennedy nel suo discorso di insediamento il lontano 20 gennaio 1961, allorquando chiese agli americani di “dare” allo Stato e non di “chiedere” ad esso.

In Italia, dove siamo sempre in arretrato in materia di educazione civica e campioni di furbizia, dove si predica bene e si razzola malissimo, avviene costantemente il contrario.

La prova, l’ ennesima, la abbiamo in questi giorni ove impazza il tiro al bersaglio, irresponsabile e pure infondato, contro il governo legittimamente uscito dalle urne con risultato cristallino ed inconfutabile, al quale vengono addebitate le nefandezze peggiori, perfino da codice penale.

Appare invece chiaro che l’intendimento di impedire l’ingresso nel Paese per chi, agli ingressi legali, preferisce l’introduzione clandestina senza documenti e regole, è interesse nazionale, propedeutico ad altri interessi parimenti preminenti ed indifferibili, quali l’ ordine pubblico, il decoro nelle città, il diritto\dovere ad un lavoro regolare, il diritto\dovere a condurre una vita dignitosa e non condotta ai margini o con espedienti.

Questi sono gli interessi nazionali che debbono essere perseguiti e che di concerto assicurano ai cittadini, ma anche a chi ha effettivo diritto di essere accolto, di condurre in Italia una vita dignitosa.

Oltre, magari, a non vedersi deprezzata la casa sulla quale si paga un mutuo maggiorato per scelta europea, a non doverla forzosamente ristrutturare per volere di altri, a pagare il doppio del valore dell’ energia, a non rottamare la propria vettura diesel in favore di una elettrica al 70% cinese…

Invece abbiamo, quali poco degni concittadini, una nutrita massa di individui, dall’ ultimo dei peones dem alle più alte cariche politiche e pubbliche, passando per giornalisti, attori, cantanti e personaggi pubblici vari, prelati, che predica l’ingresso indiscriminato attraverso il grimaldello del salvataggio delle vite in mare.

Tutti costoro (gli stessi della casa ecologica e della vettura elettrica…), poi, volutamente ignorano o minimizzano, dopo avere alimentato con il loro buonismo per decenni l’immigrazionismo incontrollato, le conseguenti situazioni di delinquenza, sfruttamento, marginalità in cui sono costretti a vivere coloro che sono entrati credendo di avere trovato l’ Eldorado.

Ne abbiamo un esempio eclatante in casa rappresentato esemplificativamente dalla situazione serale e notturna della zona di S. Maria, Stazione, P.zza Dante che naturalmente per il Comune non è un problema, mentre per i cittadini è ben altra cosa, esattamente come a Milano per il suo sindaco non è un problema quello che accade in Stazione Centrale o in metropolitana…

Ecco quindi che non sono certo i miraggi di una vita migliore, che non c’è, e forse va detto invece all’ estero, i fattori di attrazione di questi ben poco disperati che si possono permettere l’ imbarco clandestino.

Sono invece i titoloni sui soliti giornali, le conferenze stampa, gli interventi televisivi, i predicozzi dei porporati, le polemiche sui soccorsi, che spettano sempre e solo all’Italia, tutta robaccia che arriva irresponsabilmente all’ estero, i principali fattori di attrazione, oltre al fatto che solo in Italia possono operare veri e propri servizi “di ausilio” (altro sarebbe il termine…) all’immigrazione clandestina, cioè servizi organizzati ad arte di carattere telefonico, aereo, navale e logistico\ricettivo cooperativo.

Tutti questi signori, sedicenti discepoli di JFK e, purtroppo per loro, minoranza nel Paese, dovrebbero chiedersi se il loro agire è conforme all’interesse collettivo dell’Italia e non pretendere che l’Italia e la maggioranza degli Italiani debba assecondare i loro diktat.

Avv. M.Stefano Sforzellini – Trento

