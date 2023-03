Furto d’auto in diretta in pieno centro, e tutti stanno a guardare – IL VIDEO

Pubblicità

Nessuno dà l’allarme ma il video diventa virale, clicca qui per vedere il video. Una ripresa di oltre quattro minuti in cui si vede un’Alfa nera spingere un Suv Mercedes. Tutti stanno a guardare.

Un furto d’auto in pieno giorno, sotto gli occhi indifferenti di alcuni di testimoni. È quanto successo la mattina del 13 marzo a Terlizzi, in provincia di Bari, in pieno centro.

Nelle immagini girate da dietro la finestra di un appartamento di fronte, si vede chiaramente un’Alfa nera spingere un Suv Mercedes, nel tentativo di metterla in moto, chiaramente senza chiavi, per poi fuggire. Un metodo “classico” per rubare le auto.

Ciò che sorprende, a parte la volontà di compiere un gesto simile in pieno giorno e in un luogo molto affollato, è proprio la non reazione della gente che ha assistito al furto.

A partire da chi ha ripreso la scena, che ha deciso di seguire le due macchine per diversi minuti (esattamente quattro) senza però pensare di avvisare le forze dell’ordine.

Anzi, commentando ironicamente il tutto con risate e battutine, come se si trattasse di un film e non della realtà.