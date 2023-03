Fenomeno borseggiatrici: su TikTok è scoppiata una vera bufera

Pubblicità

Da mesi ormai è impossibile girare in metro a Milano senza paura a causa delle borseggiatrici in azione giorno e notte. Il fenomeno è stato ampiamente discusso su Striscia la Notizia e sul web in generale.

Di recente, su Tiktok una content creator (Chaimaa Cherbal) ha pubblicato vari video andando ad aprire un dibattito che anche a distanza di quasi 10 giorni risulta essere particolarmente acceso. I video – di cui tra l’altro uno sembra essere stato rimosso dalla piattaforma – ritrae una delle borseggiatrici mentre chiaramente diceva che quello che faceva in metro era “il suo lavoro”.

A seguire, alcuni TikToker hanno criticato anche aspramente il presunto e velato razzismo con cui le borseggiatrici vengono trattate da buona parte delle persone che le incontrano (il web pullula di video di ogni genere al riguardo), mentre altri content creator si sono scagliati contro il buonismo che invece va quasi a giustificare queste borseggiatrici e le loro azioni.

La polemica – già peraltro infuocata – è letteralmente esplosa quando un’altra content creator (@zuppaxsempre) ha pubblicato un video dicendo che “Se una persona entra in casa tua per rubare e basta e non mette a rischio la tua persona, tu non hai nessun diritto di mettere a rischio la sua persona“.

Il video in questione è poi stato rimosso e, a distanza di qualche giorno, la ragazza ha pubblicato un altro video dicendo “ho sbagliato ma non per le cose che ho detto, per il modo in cui le ho dette” andando a specificare che il suo discorso non sarebbe stato capito da tutti. A seguire ha affermato “Io non giustifico i ladri” per poi dire che il termine giusto sarebbe stato “capire” dato che “giustificare può essere frainteso come un legittimare“. Il discorso è poi proseguito in più video, con spunti anche interessanti ma forse da considerare “un po’ fuori dalla realtà“.

Tuttavia, è chiaro che se da un lato l’empatia verso il prossimo va anche bene, difficile risulta essere empatici se qualcuno ti entra in casa sfasciando porte e finestre, mettendo a rischio la tua persona o quella dei tuoi cari e portandoti via animali o oggetti di proprietà che sono stati comprati con i soldi derivanti da ore di lavoro. Oppure, se sei in metro alle 6 di mattina per lavorare e ti ritrovi di colpo senza documenti e soldi a causa delle borseggiatrici che ti hanno prelevato il portafogli. Questi modi di rubare non dovrebbero venire giustificati, almeno non nei termini che intende la ragazza.

Un altro (@327sohn) altrettanto pacatamente ha risposto “Stiamo parlando di borseggiatrici. Non di magari una madre povera e che la beccano al supermercato a rubare dei frutti perché non ha da poter dare da mangiare ai figli. Penso che qualsiasi persona nel mondo con una minima empatia se trova questa persona e questa persona appunto spiega perché povera e aveva da sfamare i figli, direbbe di tenerli. Ma qua si parla di borseggiatrici che se vengono beccate a rubare ti strattonano, ti sputano addosso, ti prendono per i capelli, sono presuntuose e dicono che è il loro lavoro. Rubano ad anziani, donne incinte… e loro non chiedono il contesto sociale o il passato della persone che rubano. Perché noi dobbiamo avere empatia per una persona che non la ha per noi? (…)”

Ovviamente, dalle borseggiatrici di Milano il discorso si è ampliato fino a raggiungere le opinioni dei vari tiktoker riguardo al rubare in generale. Chiaro che molte risposte sono state accese e dirette alla ragazza che voleva far “comprendere” il disagio che sta alle spalle di chi ruba.

Tra le reaction più “pacate ma fondamentalmente giuste” ce n’è una riguardo alla polemica accesa anche sul come definire la loro etnia.

Fra i tanti che hanno commentato, @loziosinoh è forse stato il più completo nel dare un’opinione in risposta al video di un altro creator. “Cosa c’è di male? Se sono di etnia Rom, sono di etnia Rom. Fossero state tedesche erano tedesche. Se fossero state italiane, erano italiane. E quindi? Questo non significa che tutti gli italiani o tutti i tedeschi siano dei borseggiatori. Se fanno fare brutta figura alla loro comunità è colpa loro che commettono questi atti. Non è di certo colpa nostra se siamo stufi marci. E visto che si fanno questi esempi, quando parlano di mafia, di camorra, di Ndrangheta e ovviamente loro specificano che sono italiani, io non mi sento tirato in causa. Perché non sono come loro. Chi ha stufato non è chi specifica di che etnia appartengono chi commette questi reati, ma sono le persone che commettono e giustificano questi reati (…). Loro commettono questi reati e fanno qualcosa che non devono assolutamente fare e noi le stiamo infangando?”

Insomma, ancora una volta, da TikTok è partita la catena che ha portato in evidenza l’importanza di parlare e di trovare soluzioni a problematiche e fenomeni che vanno a creare innumerevoli disagi alla popolazione.

