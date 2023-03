«Diario di spezie»: dal 16 marzo nelle sale il film girato in Trentino

Pubblicità

Sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 16 marzo, il noir “Diario di Spezie” con la regia di Massimo Donati, autore dell’omonimo romanzo vincitore del Premio Solinas Giallonero nel 2006.

Il film è prodotto da Master Five Cinematografica, in coproduzione con RAI Cinema e Rodeo Drive, ed è sostenuto dal MIC e da Trentino Film Commission.

Le riprese si sono svolte nel 2021 fra Belgio, Germania e Italia, in Trentino i luoghi toccati sono stati la Valsugana, la Valle dei Mocheni, la Val di Non e Trento. Il film è stato presentato in anteprima nel corso della 31a edizione del “NoirInFestival” di Milano.

“Le produzioni sostenute quest’anno dalla nostra Film Commission spaziano davvero da generi diversi: domani sarà nelle sale il giallo diretto da Massimo Donati, stasera sarà in onda la prima puntata della seconda stagione di ‘Falegnami ad alta quota’, a febbraio si sono tenute le riprese della nuova serie animata del Gruppo Alcuni ‘Gateway 66’, senza pensare alla serie tv ‘Black Out. Vite sospese’ andata in onda in prima visione su Rai1 a gennaio che ha riscosso un ottimo successo di pubblico. Una promozione importante per il nostro territorio che non può che renderci orgogliosi”, queste le parole dell’assessore provinciale alla cultura, Mirko Bisesti.

Sinossi – In una tranquilla cittadina belga, durante un matrimonio, un incontro forse casuale: Luca Treves (Lorenzo Richelmy), chef italiano esperto di spezie, conosce Andreas Dürren-Fischer (Fabrizio Ferracane), apolide, famoso restauratore di quadri fiamminghi. Inizia così il loro viaggio fra Belgio, Germania e Italia. Fra spezie, cene raffinate e incontri, diventa un cammino verso un passato rimosso e al contempo una discesa nel male.

Unico appiglio e speranza di salvezza: il diario dove annota osservazioni sulle spezie e ricette. Ma c’è un terzo uomo che si muove alle loro spalle, un ispettore belga a caccia di fantasmi, Philippe Garrant (Fabrizio Rongione); la sua è una corsa solitaria contro il tempo lungo una traiettoria destinata ad attraversare quelle di Luca e Andreas, per salvare e travolgere, nel punto esatto dove tutto ha avuto inizio, da qualche parte fra le cime del Trentino.

Massimo Donati – Autore e regista del nuovo panorama nazionale, che si caratterizza per la trasversalità delle sue attività artistiche: in ambito letterario è un romanziere per Mondadori (con “Diario di spezie”, riedito da Edizioni Il Sole 24 Ore, già vincitore del Premio Solinas Giallo Nero) e Feltrinelli (“Giochi Cattivi”), edito all’estero e distribuito in tutto il mondo. Per il cinema è sceneggiatore e regista per diversi progetti fra cui “Fuoriscena”, premiato in Italia e all’estero, anche con il premio Speciale ai Nastri D’Argento 2014 DOC.

Il film ora tratto dal suo “Diario di spezie”, è stato prodotto da Master Five Cinematografica con Rai Cinema e sostenuto attraverso il bando Opere Prime e Seconde dal Dipartimento Cinema del Ministero della Cultura, e riconosciuto di interesse culturale.

In ambito teatrale, Donati ha realizzato molti progetti con la Compagnia Teatri Reagenti da lui fondata nel 2014. Vive e lavora a Milano.

