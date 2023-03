Colletivo Clochart a Mori con “Down”, una storia di paura e coraggio, ma anche di amore, pazienza e ascolto

Il Circuito Danza del Trentino- Alto Adige organizzato dal Centro Servizi Culturali S. Chiara si ferma a Mori.

Dopo aver fatto tappa pochi giorni fa ad Ala, sabato 18 marzo, alle ore 20.45, il Collettivo Clochart sarà sul palco del Teatro Gustavo Modena con Down, uno spettacolo di grande sensibilità, interpretato da Giorgia Benassi e Viviana Pacchin, per la regia di Michele Comitee con le coreografie di Hillary Anghileri.

Lo spettacolo è stato realizzato grazie ad una intensa collaborazione con AIPD | Ass. Italiana Persone Down.

DOWN è una storia di paura perché è nella paura che i bambini sviluppano il coraggio. La storia narra della paura di una madre di mettere al mondo una figlia con la sindrome di down, e del coraggio di una figlia di affrontare le paure a cui la vita la sottopone. Down però non è solo una storia di paura e coraggio ma è anche una storia d’amore, fatta di pazienza e di ascolto, dove la bellezza giace nelle carezze e nei silenzi.

Lo spettatore si troverà così dentro le mura di una casa, forse di molte case, al cui interno si celano le nostre fragilità e vederle, forse, potrà aiutare tutti noi a trovare il coraggio di prendersene cura, senza giudizi e rifiuto alcuno.

Lo spettacolo portato in scena da Collettivo Clochart, con la regia di Michele Comite, nasce dalle testimonianze vere di madri, padri, fratelli, sorelle e amici di persone con la sindrome di Down, ed è stato realizzato grazie ad una intensa collaborazione con l’AIPD |Ass. Italiana Persone Down|, che ha permesso di entrare nell’intimità più profonda e spesso celata della vita familiare delle persone con la sindrome di Down.