Cavalla si incastra nell’intercapedine della stalla e viene salvata dai Vigili del Fuoco

Cavalli, che splendidi animali: maestosi, eleganti, potenti… ma anche incredibilmente combinaguai. Questa mattina, una cavalla gravida si è resa protagonista di una disavventura che fortunatamente ha avuto un lieto fine: l’animale – infatti – è finita nell’intercapedine di una stalla in località Drazzeri, nel comune di Sant’Orsola.

A salvarla sono stati i Vigili del Fuoco Volontari di Sant’Orsola in collaborazione con il corpo permanente, che hanno lavorato dalle 7:30 alle 9 di questa mattina per tirala fuori. Fortunatamente, la giumenta sembrerebbe non aver riportato danni dalla disavventura.