Caccia ai tesori: alla scoperta di Mezzocorona in 10 click

Pubblicità

Pubblicità



A caccia di fotografie nella borgata di Mezzocorona.

Nel libro “Alla scoperta di Mezzocorona: una guida alla Borgata Rotaliana per bambini e bambine” di Silvia Benedetti, edito dal Comune e disponibile gratuitamente per i residenti in biblioteca, sono descritte 10 peculiarità legate alla storia, all’arte o alle tradizioni del paese: Castel Firmian, Castello di San Gottardo, la chiesa, il monte, la leggenda del Basilisco, le orme dei dinosauri, Palazzo Firmian, Palazzo Martini, la piazza e i siti archeologici romani.

Come piccoli esploratori, bambini e bambine sono ora invitati a partecipare a un contest fotografico che consiste nell’individuare le 10 peculiarità descritte nel libro e nel catturarle con una foto.

Le immagini andranno consegnate in formato digitale all’indirizzo e-mail [email protected] o andranno mostrate direttamente da cellulare o fotocamera alla bibliotecaria.

L’iscrizione è gratuita ed è previsto un premio per i partecipanti che riusciranno a vincere fotografando 9 particolari su 10.

L’iniziativa è rivolta a bambini e bambine dai 4 ai 12 anni.