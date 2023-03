Stagionali agricoli, il 27 marzo il «ClickDay»

Pubblicità

Saranno 1.300 i lavoratori stagionali destinati al settore dell’agricoltura trentina, beneficiari del cosiddetto “decreto flussi”.

Il provvedimento, emanato nelle scorse settimane dal Governo Meloni, ha stanziato una quota massima di ingressi pari a 82.705 unità, delle quali 44.000 sono riservate ai lavoratori stagionali. Spetta poi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la distribuzione sull’intero territorio nazionale.

Come detto, al Trentino saranno destinati 1.300 posti, che i datori di lavoro del comparto potranno “prenotare” tramite il click day del 27 marzo 2023. Gli stagionali stranieri del comparto sono circa 25000, in gran parte provenienti dall’Europa dell’Est.

“I numeri, anche se in aumento – commenta il Presidente di Terra Viva Trentino, Rosario Casillo – sono insufficienti per fronteggiare la richiesta di manodopera utile alle aziende agricole del territorio. La forza lavoro è limitata soprattutto per quanto concerne i periodi di raccolta delle coltivazioni locali.”

La manovra finanziaria ha parzialmente reintrodotto i voucher per la retribuzione giornaliera, tentando di agevolare l’emissione degli emolumenti da parte del datore di lavoro.

“La reintroduzione dei voucher – continua Casillo – può sortire degli effetti positivi per alcune aziende agricole, ma non totalmente risolutivi. Il contratto collettivo nazionale dell’Agricoltura, unitamente a quello provinciale, è infatti abbastanza flessibile nella gestione dei dipendenti addetti alla raccolta. Il problema principale rimane la necessità di un’ulteriore sburocratizzazione dei flussi per facilitare l’assunzione di extracomunitari.”

Gli operai potranno poi lavorare in Italia direttamente con il nulla osta, senza dover attendere la conclusione del procedimento di regolarizzazione.

Il visto d’ingresso per chi ha ottenuto il nulla osta deve inoltre essere rilasciato entro 20 giorni dalla domanda; in quel caso, i 30 giorni per il rilascio del nulla osta, inizieranno a decorrere dalla presentazione della domanda.

Il decreto ha parzialmente semplificato la verifica dei requisiti sull’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e sulla congruità del numero delle richieste, prevedendo che sia verificata da consulenti del lavoro e associazioni datoriali.

“Andrebbero trovate soluzioni aggiuntive e ragionate, in modo che i disoccupati possano contribuire a risolvere alla perenne carenza di manodopera nel settore”, conclude Casillo.