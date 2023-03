Punto d’incontro alle ex Bellesini: raccolte in poche ore oltre 300 firme. Venerdì l’incontro con il Sindaco

Alle ore 16.00 di oggi, martedì 14 marzo, la petizione contro l’insediamento del punto d’incontro presso le scuole ex Bellesini ha raggiunto 217 firme (clicca qui per firmare). A queste vanno aggiunte un altro centinaio di firme rilasciate sulla petizione cartacea presente in quasi tutti i negozi di piazza Cantore. Il tutto in circa 48 ore.

Ci sono però alcune notivà. Una delegazione formata da cittadini e commercianti incontrerà il Sindaco di Trento Franco Ianeselli venerdì alle 14.00 presso il municipio.

Nel mentre il «Punto d’Incontro Trento» ha diffuso la propria risposta alla petizione di coloro che sono contrari allo spostamento temporaneo del Punto d’Incontro in Cristo Re.

A seguire, la risposta di Punto d’Incontro Trento e alcune nostre considerazioni alla fine. (link 1 – link 2)

“Il volantino diffuso in opposizione al trasferimento temporaneo del Punto d’incontro alle ex scuole Bellesini, contiene una verità e forse anche la soluzione a molte possibili criticità. Nel volantino si legge infatti che lo spostamento di sede a Cristo Re, esporrebbe il quartiere all’interazione degli ospiti del Punto d’Incontro con la microdelinquenza già presente nel rione.

Generalmente accade proprio così: le persone, se vengono lasciate sole, senza risposte, senza umanità, senza accoglienza, senza ascolto, senza un pasto e senza un posto, senza lavoro, senza documenti, senza affetti, se non trovano quindi intorno a loro quartieri e città accoglienti, rischiano di essere consegnate alla clandestinità, all’illegalità, all’emarginazione. E possono rappresentare un problema.

Possiamo insieme lavorare perché ciò non avvenga, ovvero per il risultato opposto. Possiamo insieme evitare che siano lasciate ai margini e “tirarle dentro” la nostra comunità, ascoltando e accogliendo. Potremmo scoprire che le persone che frequentano il Punto d’Incontro non sono un pericolo in quanto tali, ma che anzi portano una ricchezza per noi spesso smarrita: la speranza e l’ottimismo.

Nel preparare ogni giorno un pasto caldo, incontriamo innanzitutto persone, con una strada faticosa da vivere, che cercano uno spiraglio di futuro. Trovare questo spiraglio sicuramente dipende dai nostri ospiti, qualcosa forse dipende da noi e dalla efficacia del nostro lavoro, ma certamente non basta: abbiamo tutti bisogno di uno spazio in cui sentirci almeno un po’ a casa. Ci auguriamo che questo possa realizzarsi in ogni quartiere, in ogni città.

Facciamo quindi un invito all’incontro, rivolto a chiunque voglia conoscerci, condividere le proprie attese, speranze e paure e incontrare le persone che frequentano i nostri spazi; vi aspettiamo volentieri, convinti che dalla conoscenza e dagli incontri si possono sciogliere paure e pregiudizi. Anche per noi che siamo al Punto d’incontro ogni giorno è stato ed è così: un cammino quotidiano, che possiamo fare solo insieme.”

Arriviamo quindi alle nostre considerazioni. Vero che chiunque si trovi abbandonato in una situazione di grande difficoltà, ha tutto il diritto di chiedere aiuto e di essere ascoltato. Su questo non ci piove.

Tuttavia, è innegabile che uno spostamento presumibilmente temporaneo in un rione già pieno di criticità sia impossibile da negare, è una mossa che crea più scontento che solidarietà.

Nell’intervista al nostro editore è stato spiegato chiaramente che il problema non è solo chi ha difficoltà, ma anche chi ha saputo sfruttare chi ha le difficoltà.

È vero, “è più facile distruggere un atomo di un pregiudizio” diceva Einstein, però bisogna comprendere tutto il background che porta il rione ad essere prevalentemente contrario all’apertura del centro. Ed è stato spiegato chiaramente.

In una zona dove sono stati segnalati furti e spaccio; senzatetto lavarsi alle fontane; la vicinanza a piazza Dante; dove sono state tagliate le tratte degli autobus… è davvero il caso di andare a correre il rischio di aprire un punto d’incontro? “Portare qui gente con disagi e difficoltà in un quartiere popolare dove sovrabbondano le persone in difficoltà economiche, non mi pare un’idea lungimirante.” aveva giusto detto il nostro editore.

E – detto sinceramente – le uniche “speranza e ottimismo” riguardano un possibile futuro più roseo del quartiere e non un’ulteriore convivenza con soggetti problematici. Tutti hanno il diritto di sentirsi a casa, soprattutto chi in una zona o in un rione ci vive.

Perché non sono stati interpellati i cittadini prima di prendere questa decisione? Come già detto, dopo il Covid la situazione nel quartiere è crollata a picco. Ora sembra quasi degna di rappresentare in un film americano uno di quei quartieri disastrati e tanto criticati.

Chiudiamo con una domanda provocatoria: perché per creare un punto di incontro, gli stessi cittadini non si devono sentire tranquilli? Perché la loro opinione deve valere meno di quella delle scelte cadute dall’alto?