Premio Pezcoller-Aacr 2023 a Tak W. Mak, un gigante della ricerca sul cancro

È Tak Wah Mak il vincitore del Premio Pezcoller – AACR 2023 per la ricerca sul cancro. L’annuncio è stato dato stamani dal presidente della Fondazione Pezcoller Enzo Galligioni in una conferenza stampa ospitata dalla Fondazione Caritro a Trento, introdotta dal presidente della Fondazione che fin dall’inizio è accanto al Pezcoller Carlo Schönsberg .

«Tak Wah Mak è senza dubbio uno dei più grandi, tra i vincitori del premio internazionale Pezcoller-AACR, un leader nella ricerca oncologica mondiale, capace di affrontare i problemi più impegnativi e di risolverli in maniera innovativa», ha affermato il presidente della Fondazione Pezcoller Enzo Galligioni.

Con i suoi studi ha influenzato e trasformato diversi campi della ricerca, attraverso una straordinaria serie di scoperte hanno gettato le basi per una nuova comprensione della biologia dei tumori e come contrastarli.

Tak W. Mak sarà proclamato vincitore durante l’annuale meeting dell’Associazione americana di ricerca sul cancro (Aacr) che si terrà domenica 16 aprile a Orlando (Florida), alla presenza di più di 20mila ricercatori da tutto il mondo, dove terrà la Pezcoller Lecture.

La tradizionale cerimonia di consegna del Premio è prevista per sabato 13 maggio 2023, ore 10.30 a Trento, al Teatro Sociale, alla presenza della popolazione, delle autorità e dei rappresentanti della comunità sanitaria, accademica ed economica.

La dotazione del Premio Pezcoller è di 75mila euro, e viene assegnato dalla Fondazione insieme alla AACR, l’Associazione Americana di Ricerca sul Cancro che rappresenta molte decine di migliaia di ricercatori in tutto il mondo.

Chi è Tak Wah Mak? –Nato nel 1945 a Guandong, in Cina, il prof. Tak W. Mak è unanimemente considerato un gigante della ricerca sul cancro. Lauree in biochimica (1967) e biofisica (1969) nel Winsconsin (USA), dottorato di ricerca ad Alberta (Canada), è ricercatore al Princess Margaret Cancer Centre, professore di biofisica ed immunologia all’Università di Toronto, e professore di patologia all’Università di Hong Kong.

Vincitore di molti premi scientifici internazionali, è autore di oltre mille articoli scientifici su prestigiose riviste, l’ultimo a febbraio di quest’anno.

Ha clonato per primo nel 1984 il gene del Recettore dei Linfociti T, un componente chiave del sistema immunitario, e successivamente ha chiarito molti meccanismi di comunicazione, all’interno delle cellule e tra le cellule.

Tali meccanismi sono fondamentali per coordinare la risposta immunitaria dell’organismo contro i tumori, ma sono anche cruciali per capire come avviene la trasformazione tumorale e come fanno le cellule tumorali a sopravvivere in condizioni avverse (come nel caso di metastasi).

L’importanza di queste scoperte è paragonabile a quella che hanno i moderni sistemi di telecomunicazione, radio/televisione/internet nella nostra società.

Continua ad essere molto produttivo e innovativo: recentemente, ha dimostrato l’esistenza di una connessione tra sistema immunitario e sistema nervoso, tramite una sostanza secreta dai linfociti T che agisce sulle cellule del sistema nervoso.