Nuovo fine settimana per la 42esima edizione del Sipario d’Oro

Il Concorso Nazionale porterà al Teatro Zandonai di Rovereto, venerdì 17 marzo, la famosa commedia musicale La Piccola Bottega degli Orrori, riproposta in una veste moderna e coloratissima da DreaMusical Teatro di Nave (BS).

La vicenda narra del giovane Seymour, impiegato in un negozio di fiori e innamorato della bella Audrey. Un giorno, per caso, Seymour inizia a prendersi cura di uno strano baccello appartenente ad una pianta misteriosa che, con una certa ”insistenza”, crescerà a dismisura iniziando a parlare e…a nutrirsi di persone.

Al Teatro San Floriano di Lizzana, sabato 18 marzo, per il Concorso Regionale, si potrà assistere alla pièce dal titolo La Maria Zanella, proposta dal Teatro Instabile di Meano, che rievoca una tragedia non ancora dimenticata: l’alluvione del 1951 in Polesine.

Il testo è l’intima, delicata sinfonia di una donna sola che dialoga con i fantasmi di una vita intera, con i ricordi di un passato di profonda emarginazione.

Proseguono inoltre gli spettacoli del Circuito che fino ad ora hanno visto grande partecipazione di pubblico in tutti i 12 teatri coinvolti confermando la validità della proposta che offre agli spettatori punti vista, analisi, storie, colpi di scena, ironia e li coinvolge in un viaggio ricco di stimoli e suggestioni.

Venerdì 17 marzo a Pomarolo si esibirà il GAD Città di Trento con Il medico per forza.

Sabato 18 marzo: a Serravalle di Ala, la Filodrammatica I Sarcaioli di Riva del Garda proporrà Mai dir pensiom, Vallarsa ospiterà l’Associazione Compagnia Bela di Rovereto con Un de quei dì, e a Castellano sarà la volta della Filodrammatica Argento Vivo di Cognola con El sior parom Bortolo.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 20,30. In ogni teatro la cassa sarà aperta a partire dalle ore 19.15.