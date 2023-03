La destra si sta uniformando al pensiero unico? – “Restiamo Liberi”, la rubrica settimanale di Pro Vita & Famiglia

Nuovo appuntamento con “Restiamo Liberi”, la rubrica settimane di Pro Vita & Famiglia che va in onda ogni lunedì, a cura di Jacopo Coghe, portavoce della Onlus.

Un appuntamento per ribadire quanto, purtroppo, le libertà di espressione e pensiero siano oggi costantemente sotto attacco. Nella puntata di oggi – la diciannovesima della rubrica – si è parlato delle spinte “progressista” di alcune correnti del centrodestra.

Coghe ha infatti ricordato alcuni episodi recenti ma eloquenti e allarmanti, come l’apertura di un Centro per il cambio di sesso in Veneto grazie alla volontà del presidente Zaia, oppure il presidente della Liguria Toti la cui amministrazione ha votato favorevolmente per la pillola RU486 nei consultori.

O ancora il senatore Centinaio che ha parlato – si spera a titolo personale – della disponibilità del centrodestra nel valutare la proposta di Scalfarotto sui matrimoni egualitari.

Una parte della destra, quindi, sembra voler rinunciare alla promozione e alla difesa dei principi non negoziabili, tradendo così il proprio elettorato e appiattendosi sui temi cari alla sinistra. Una parte di destra che – se così fosse – non avrebbe più neanche senso di esistere.

Prossimo appuntamento con la rubrica “Restiamo Liberi” lunedì 20 marzo

VEDI QUI LA PUNTATA DI OGGI!

