Il nuovo prefetto Filippo Santarelli incontra Fugatti e Kaswalder

Fresco di insediamento a Trento, il nuovo commissario del Governo, Filippo Santarelli, è stato ricevuto dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti per poi visitare a palazzo Trentini il presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder

Reatino e con una lunga carriera in Polizia in diversi territori italiani, il dottor Santarelli approda in Trentino dopo aver lasciato il ruolo di direttore dell’Ispettorato di Pubblica sicurezza a Palazzo Chigi.