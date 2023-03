Il mio pensiero, io e il cibo: si mangia per vivere, e non si vive per mangiare!

Pubblicità

Egregio Direttore

È da un po’ che ci penso a scrivere qualcosa sul nostro modo di mangiare e quando ti vengono le idee se non le prendi al volo poi scappano.

Fin da bambina mia madre mi opprimeva sempre col cibo, voleva sempre che mangiassi oltre il mio reale desiderio tanto che a 23 anni dovetti essere operata alla cistifellea, avevo i calcoli biliari. Non credo sia un caso che mi vennero in così giovane età.

Non ho mai capito perché mia madre si ostinasse così tanto ma evidentemente veniva anche lei, come molti altri, da un periodo di carestia e fame dovuto alla guerra e perciò mangiare a dismisura era forse l’unico modo che avevano per esorcizzare quegli eventi. Tuttavia il mio corpo non accettava questi costanti insulti e per questo ne pagai le conseguenze.

Da allora ho sempre avuto col cibo un rapporto di autoanalisi. Non ho, grazie a Dio, sviluppato né bulimia né anoressia, tuttavia questo ha spinto la mia osservazione anche nei comportamenti altrui nel modo di cibarsi, soprattutto quando lo si fa in compagnia, nei contesti sociali ben noti a tutti.

Spesso quando mangio con altre persone, o perché invitata, o comunque in compagnia mangio certamente perché il buon cibo mi attrae com’è normale che sia, ma soprattutto perché gli altri si aspettano che lo faccia, perché sembra che se non mangi non godi il piacere della compagnia, nulla di più sbagliato…potrei pasteggiare con un bicchiere d’acqua e godrei ugualmente della compagnia dei miei cari.

Questo ovviamente è una estremizzazione tanto per far capire che non è il cibo in se “a determinare la qualità di un rapporto”. Credo che fin dalla notte dei tempi l’uomo abbia legato il cibo con la soddisfazione e la condivisione con i suoi simili. Ma una volta aveva un significato.

Magari si procuravano il cibo dopo tante fatiche ed era giusto che poi ne godessero nella condivisione. Ora non dovrebbe avere più tutta questo carico di significato. Certo la comunione del mangiare insieme è sempre una forma di convivialità che ci aiuta a stare bene con gli altri, a lasciarci sempre un po’ andare di più ma non dovrebbe essere vissuto anche da chi non idolatra il cibo come così spesso succede nella nostra età del consumismo, come un impegno sociale da assolvere.

Ognuno che si siede a tavola non dovrebbe sentirsi obbligato anche moralmente a mangiare, ad assaggiare tutto per il piacere di altri. Invece sembra che l’accettazione anche di una persona passi attraverso ciò che è disposta a mangiare o non mangiare.È assurdo ma è veramente così anche se scientemente non ce ne accorgiamo.

Forse il tabù del cibo è quello che resiste più di ogni altro perché è proprio radicato dalla notte dei tempi. Poi ripeto il cibo è legato al nutrimento, a tante cose anche personali derivate dall’ infanzia, al meccanismo di sazietà, benessere e soddisfazione.

Quindi per finire questa lunga dissertazione direi che mangiare buono è bello, mangiare buono e in buona compagnia ancora più bello. Ma la cosa più bella di tutte è mangiare buono, in compagnia ma soprattutto nelle quantità che ognuno desidera, senza per questo né sentirsi osservato, pressato ad accettare offerte continue ad assaggi e assaggini, e soprattutto giudicato perché non desidera mangiare troppo, oppure è a dieta, ecc ecc….

A me personalmente piace molto cucinare, soprattutto piatti semplici e non troppo pesanti, mi piace la convivialità che si crea condividendo un pasto insieme ma tutto nel massimo della serenità e libertà di ciascuno. Io soffro letteralmente, quando vai fuori o in casa d’altri e finché non hai mangiato tutto non puoi muoverti. Sfioro una crisi di panico, aiuto!

Poi ho capito che con l’età il mio corpo non accetta più insulti di nessun genere, soprattutto quelli a tavola. Basta così poco, ascoltarsi e ascoltare i messaggi del proprio corpo che ha bisogno di mantenersi pulito per essere efficiente in un’età in cui naturalmente l’efficienza viene meno.

Mia suocera la ricordo per un suo detto che le era abituale, anche perché costretta ad allevare ben undici figli e con il cibo sempre misurato. Diceva che si mangia per vivere, e non si vive per mangiare!

Sembra che la società consumistica di adesso se lo sia dimenticato, pagandone poi a caro prezzo in ordine di salute e benessere, il conto.

Gabriella Sofia Pedron

