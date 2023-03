Il bosco come discarica: a Lavis si passeggia tra i rifiuti invece che tra le piante

Si parla di ambiente e dell’importanza di proteggere l’ambiente, ma ancora un volta l’essere umano dimostra di avere solo tante belle parole che però difficilmente vanno poi messe in pratica.

Di recente ci è stato segnalato che, nei boschi sopra Lavis, parte del bosco è praticamente una discarica a cielo aperto. Una discarica tra gli alberi, tra le piante. Ben lontano dai bidoni adatti a tutto il genere di spazzatura che riportiamo poi in foto. La zona – più o meno – è quella nell’area tra Gazzadina – Lavis – Vigo Meano – San Lazzaro.

Qui il problema è la mancanza assoluta di rispetto dell’essere umano verso il pianeta: con tutti i problemi sempre più evidenti, con il pianeta in sofferenza, con quale coraggio si va ad inquinare volontariamente un bosco?

Con che coraggio, quando si fa una passeggiata, si abbandonano immondizie? Bottiglie, sacchi neri, sacchetti bianchi pieni di chissà cosa. Residui di una completa incoscienza.

Inutile comportarsi da incivili e poi struggersi davanti ai video sui social che ritraggono persone intente a liberare gli animali che magari restano incastrati in contenitori di plastica o di metallo abbandonati nella natura.

Sono già stati dimenticati il cervo intrappolato in una rete metallica a Terragnolo (QUI link)? Il cervo con il palco impigliato in una rete (QUI link)? O lo stambecco morto la scorsa estate dopo essere stato trovato con una scatoletta di tonno in bocca (QUI link)? Giusto per citare qualche episodio.

Com’è possibile che nonostante lo scalpore che questi episodi scatenano, non si riesca mai a far capire alle persone che ogni oggetto buttato nel bosco, per quanto insignificante possa sembrare, ha poi un impatto gravissimo sull’ambiente e sull’ecosistema dell’area interessata?

Triste notare come, nonostante le campagne di sensibilizzazione e la forte volontà di voler creare un mondo più sano e verde, alla fine si finisca per fare simili scivoloni senza pensare alle conseguenze che avrà poi il futuro.

Se si va avanti così, invece che in un mondo più “green“, le nuove generazioni si ritroveranno a vivere in una discarica a cielo aperto, con tutte le conseguenze del caso.