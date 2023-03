Cinema Mezzolombardo: ecco la programmazione fino al 2 aprile

Pubblicità

Prosegue all’insegna di pellicole importanti e interessanti la programmazione 2023 del Cinema di Mezzolombardo.

Nel prossimo finesettimana, sabato 18 e domenica 19 marzo alle 21, la sala del Cinema Teatro San Pietro ospiterà la proiezione de “Empire of light”, film drammatico-sentimentale.

Domenica 19 marzo alle 17 è prevista la proiezione di “Argonuts – Missione Olimpo”, film d’animazione per famiglie.

Sabato 25 e domenica 26 marzo alle 21 è poi in programma “What’s love? (What’s love got to do with?)”, film commedia-romantico.

Domenica 26 marzo e 2 aprile alle 17 sarà la volta di “Mummie – A spasso nel tempo”, film d’animazione per famiglie.

Sabato 1 e domenica 2 aprile alle 21 ci sarà “Creed III”, film drammatico.

IL PIACERE DEL CINEMA – Per la rassegna “Il piacere del cinema”, invece, venerdì 17 marzo è in programma la proiezione del film “Triangle of sadness”, il 24 marzo ci sarà “The quiet girl”, e il 31 marzo “Non morirò di fame”.

Tutti gli spettacoli si terranno alle 21.

Il programma completo è disponibile sul sito comunale www.comune.mezzolombardo.tn.it

Per informazioni: Biblioteca Intercomunale di Mezzolombardo 0461.602648; Coordinamento Teatrale Trentino: www.trentinospettacoli.it