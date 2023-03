Alto Adige Assicurazioni ricerca personale su Trento e Bolzano

Sei una persona motivata che desidera specializzarsi nel settore assicurativo e finanziario come consulente alla clientela?

Alto Adige Assicurazioni Agenzia Generale di Trento e Bolzano ricerca due figure da inserire all’interno di uno staff giovane e dinamico per la gestione del portafoglio e sviluppo commerciale.

Invia la tua candidatura all’indirizzo email [email protected] oppure chiama:

Il numero 0461 830144 per candidarti per la sede di Trento

Il numero 0471 978261 per candidarti per la sede di Bolzano

_

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità