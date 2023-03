Aggredisce a morsi un agente in borghese, fermato e arrestato con lo spray al peperoncino

Pubblicità

Nei giorni scorsi alcuni agenti del Nucleo operativo di Sicurezza Urbana della Polizia Municipale di Bolzano, durante un servizio in borghese nel parco di viale Stazione per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, sono intervenuti per controllare due persone.

In quel frangente un terzo soggetto di nazionalità straniera ha iniziato a scagliare degli oggetti verso uno degli agenti. Quest’ultimo, avvicinatosi all’individuo e qualificatosi come agente di Polizia Municipale, ha richiesto allo stesso un documento invitandolo a declinare le proprie generalità.

Come risposta l’uomo ha iniziato ad inveire cercando di rompere una bottiglia con evidenti intenti aggressivi.

Sono così intervenuti sul posto gli altri due agenti in borghese della municipale, cercando a loro volta di tranquillizzare l’uomo, che però ha reagito colpendo gli agenti con pugni e testate e mordendone uno al braccio, rendendo necessario l’utilizzo dello spray al peperoncino.

Vista la pericolosità ed il comportamento, il soggetto privo di documenti, è stato posto agli arresti su disposizione della Procura della Repubblica. I tre agenti intervenuti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Le attività del Nucleo operativo della Polizia Municipale continuano nella zona del parco stazione sia con presidi fissi in uniforme, che con attività di personale in abiti civili per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e per la lotta al degrado.

