A cosa servono gli ammortizzatori in un’automobile?

Se si pensa a come i veicoli automobilistici ottengono l’equilibrio e il controllo durante la guida su terreni accidentati, è possibile che si pensi prima di tutto all’ammortizzatore.

Gli ammortizzatori sono utilizzati in varie applicazioni della vita quotidiana, non solo nelle automobili. Tuttavia, nei veicoli, riducono l’effetto della marcia su terreni sconnessi, migliorano la qualità di guida e la maneggevolezza del veicolo.

Gli ammortizzatori dell‘Alfa Romeo 147 sono progettati appositamente per la guida sportiva. Montati sull’auto, gli ammortizzatori garantiscono una sterzata più precisa, un minore movimento di rollio mantenendo un elevato livello di comfort. La regolazione con anello esterno consente di adattare rapidamente la rigidità delle sospensioni ai propri desideri.

Pubblicità Pubblicità

Alfa Romeo ammortizzatori alfa 147 garantisce la sicurezza del movimento dell’auto sono famosi per il loro pedigree su pista e su strada, e godono della fiducia dei team di gara e dei costruttori di veicoli.

Gli ammortizzatori Alfa Romeo sono progettati per chi cerca un’esperienza di guida sportiva. Questi prodotti si concentrano su un’eccezionale tenuta di strada combinata con un livello accettabile di comfort.

Le sue caratteristiche includono uno sterzo reattivo, un rollio ridotto e movimenti limitati del corpo. Gli ammortizzatori regolabili esternamente rendono ancora più semplice la messa a punto.

Pubblicità Pubblicità



Questi tipi di ammortizzatori combinano le caratteristiche di quelli telescopici e di quelli a puntone. Come le strutture, un sedile a molla è un’unità di sospensione e un dispositivo di smorzamento in un’unica unità, ma non è progettato per essere soggetto a carichi laterali elevati come le strutture. Questo sistema utilizza gli stessi componenti del tipo convenzionale e la sede a molla è sigillata e richiede una sostituzione completa.

Quando gli ammortizzatori vengono utilizzati in modo intensivo, possono usurarsi. Quando è il momento di sostituire gli ammortizzatori, è facile accorgersene. Fate attenzione a questi segni: