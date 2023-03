Un gestore per il negozio di generi alimentari di Malgolo

Pubblicità

Pubblicità



Gestore cercasi per il negozio di alimentari di Malgolo.

Il Comune di Romeno, in alta Val di Non, ha pubblicato un avviso per l’affidamento in gestione del punto vendita di generi alimentari di prima necessità di Malgolo.

Proprio per favorire l’insediamento di un esercizio commerciale di questo tipo, anni fa l’amministrazione comunale aveva provveduto alla ristrutturazione di un immobile in via Strada per Busem, ricavandone il negozio.

Pubblicità Pubblicità

Recentemente, inoltre, sono stati rinnovati gli arredi per consentire una migliore gestione.

La gestione del punto vendita avverrà con un contratto di comodato che avrà durata 6 anni, con possibilità di rinnovo per altri 6. L’esercizio dovrà essere aperto almeno 5 ore al giorno dal lunedì al sabato.

La domanda di partecipazione alla procedura, completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire all’amministrazione comunale di Romeno entro le 12 del 3 aprile 2023.

Pubblicità Pubblicità



L’avviso completo e i moduli per la presentazione della richiesta sono consultabili e scaricabili dal sito internet comunale www.comune.romeno.tn.it

Per eventuali richieste o chiarimenti è possibile contattare il segretario comunale Carlo Gius al numero di telefono 0463.850106.