Papà Gianpietro a Campodenno per parlare di giovani e di sbagli, ma anche di sogni e di ali

Si parlerà di giovani, di difficoltà e di sbagli, ma anche di sogni e di ali domani sera, martedì 14 marzo, a Campodenno.

Lo si farà con papà Gianpietro, in un incontro toccante dal titolo “Lasciami volare”, lo stesso del libro che racchiude momenti ed emozioni, una testimonianza di vita.

Una testimonianza forte, quella di Gianpietro Ghidini, che desidera essere d’aiuto nell’abbattere il muro che spesso si crea tra genitori e figli, con l’obiettivo di incentivare un dialogo aperto e costruttivo.

Grazie all’associazione “Ema PesciolinoRosso”, verranno trattati argomenti tanto importanti quanto delicati, partendo dalla storia di Emanuele: papà Gianpietro parlerà di ciò che accadde a suo figlio, cercando come sempre di entrare nel cuore di tutti i presenti e di trasmettere messaggi significativi e intrisi d’amore, per i giovani e per la vita.

«Siamo orgogliosi di portare questo evento sul nostro territorio – spiega l’assessora alle politiche giovanili Elisa Cristan –. Penso che ci vorrebbero più persone come papà Gianpietro, seppur nella consapevolezza che non sia facile raccontare la propria storia di vita. Questo papà ha avuto la forza di tirare fuori il meglio dalla sua triste storia, facendo nascere l’associazione “Ema PesciolinoRosso” che con gli anni è cresciuta e ha attirato altri preziosi testimoni. Ringrazio quindi l’associazione per la disponibilità e la Pro Loco Castel Belasi, soprattutto la presidente Nadia Bertagnolli: senza il loro aiuto non sarebbe stato possibile portare questo evento a Campodenno».

Appuntamento domani sera, ore 20.30, in Sala Pozza.

