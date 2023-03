Oscar 2023: tutte le statuette assegnate nella notte più brillante dell’anno

Si sono svolti nella notte al Dolby Theatre di Hollywood gli attesissimi Oscar 2023: nella notte più stellata dell’anno, a fare incetta di premi è stato “Everything Everywhere All at Once”.

La pellicola si è aggiudicata 7 premi su 11 nomination. Commovente il discorso di Ke Huy Quan, Miglior attore non protagonista, che dedica l’Oscar alla madre 84 enne e che nel discorso sottolinea l’importanza di credere sempre nei propri sogni, nonostante le difficoltà.

A seguire, tutte le statuette assegnate.

Pubblicità Pubblicità

Miglior film: Everything Everywhere All at Once

Miglior attrice protagonista: Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once

Miglior attore protagonista: Brendan Fraser per The Whale (QUI link articolo)

Pubblicità Pubblicità



Miglior regista: Daniel Kwan e Daniel Scheinert per Everything Everywhere All at Once

Miglior montaggio: Paul Rogers per Everything Everywhere All at Once

Migliore canzone originale: Naatu Naatu, musiche di M. M. Keeravani; testo di Chandrabose, per RRR

Miglior sonoro: Top Gun: Maverick per Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon e Mark Taylor (QUI link articolo)

Migliore sceneggiatura non originale: Sarah Polley per Women Talking (QUI link articolo)

Miglior sceneggiatura originale: Daniel Kwan e Daniel Scheinert per Everything Everywhere All at Once

Migliori effetti speciali: Avatar – La via dell’acqua, per Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett (QUI link articolo)

Migliore colonna sonora originale: Volker Bertelmann per Niente di nuovo sul fronte occidentale

Miglior scenografia: Christian M. Goldbeck ed Ernestine Hipper per Niente di nuovo sul fronte occidentale

Miglior cortometraggio d’animazione: vince Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo, regia di Charlie Mackesy e Matthew Freud (QUI Link articolo)

Miglior cortometraggio documentario: Raghu, il piccolo elefante; regia di Kartiki Gonsalves e Guneet Monga

Miglior film internazionale: Niente di nuovo sul fronte occidentale di Edward Berger

Migliori costumi: Black Panther: Wakanda Forever, per Ruth E. Carter

Miglior trucco e acconciatura: The Whale; makeup artist Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley

Miglior fotografia: James Friend per Niente di nuovo sul fronte occidentale

Miglior cortometraggio: An Irish Goodbye, regia di Tom Berkely e Ross White

Miglior documentario: Navalny, regia di Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller e Shane Boris

Miglior attrice non protagonista: Jamie Lee Curtis per Everything Everywhere All at Once

Miglior attore non protagonista: Ke Huy Quan per Everything Everywhere All at Once

Miglior film d’animazione: Pinocchio di Guillermo del Toro, regia di Guillermo del Toro e Mark Gustafson