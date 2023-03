Morta a soli 32 anni Francesca Dalsasso: «È stata una guerriera fino alla fine»

Pubblicità

È mancata a soli 32 anni Francesca Dalsasso. Aveva scoperto di avere un male incurabile due anni fa ma non si era data per vinta e aveva cominciato la sua lotta impari tra momenti di speranza e altri purtroppo di tristezza.

Ieri mattina Francesca è spirata nel sonno perdendo la madre di tutte le battaglie: quella contro la morte. I parenti e chi gli è stato vicino confida che è stata una guerriera fino alla fine. Era residente a Besenello e aveva frequentato le Barelli di Rovereto. Era stata operata nel novembre del 2021 ma poi la malattia aveva ripreso la sua forza, fino a ieri mattina, quando è deceduta.

Francesca Dalsasso lascia il suo bimbo Diego, i genitori Rinaldo e Daniela ed il fratello Maurizio. Francesca era stata adottata quando era piccola ed era originaria di Salvador (Brasile).

Lo scorso 17 dicembre si era affidata a Facebook: “Delle volte penso, guardando la gente che si lamenta di qualunque cosa, la gente incontentabile, la gente sempre infelice, che dovrebbero prendere i malati di cancro e di altre malattie terminali, e mandarli nelle scuole ad insegnare il senso civico e la felicità per la vita. Bisognerebbe che la gente si rendesse conto che alzarsi dal letto la mattina con le proprie gambe è già la ricchezza più importante che possiamo avere, tutto il resto arriva rimboccandosi le maniche. ricordatevi che ci sono delle persone con sofferenze talmente debilitanti, che non hanno neanche la forza di lamentarsi.”

Molti i messaggi di addio e di cordoglio che stanno viaggiando in rete nelle ultime ore. «Ciao Fra, piccola amica mia – scrive Bryan Kham Finadri – condensato di bontà ed ottimismo, forte come una guerriera amazzone ma dolce ed a volte vulnerabile come una bambina smarrita. Hai preso sulle tue spalle un lavoro enorme che solo una persona immensa come te avrebbe potuto anche solo sperare di affrontare, portare sulla Terra quel sole di tuo figlio ed inondarlo di tutto quell’amore che traspariva dai tuoi occhi ed allo stesso tempo confrontarti con quel tuo grande male che faceva di tutto per rovinarti i piani. Sei stata grande, sei stata unica. Una maestra per tutti noi. Ti ringrazio per essere stata chi sei, per quello che con l’esempio hai insegnato a tutti noi, per quel piccolo che crescerà con te affianco anche se né lui né nessuno ti potrà vedere, se non di tanto in tanto. Tutti gli diremo della donna immensa che eri. Ti amo sorellina mia. Ci vediamo nei sogni dove ti aspetterò sempre. Il tuo amico, ora e sempre, Bryan».

I funerali si terranno domani nella chiesa parrocchiale di Besenello alle 14:30.

