Itea, Francesca Gerosa: «Sindacato Usb crea false aspettative e politicizza presidio del 15 marzo»

Per il 15 marzo Asia-Usb del Trentino aveva organizzato un presidio definito dagli stessi come “politico” davanti alla sede di via Guardini a Trento

Itea- attraverso una nota – evidenzia che probabilmente l’indirizzo presso il quale verrà svolto il presidio risulta di fatto sbagliato. «La Provincia solamente è deputata a prendere decisioni politiche e di indirizzo in materia di politiche provinciali per la casa – si legge nella nota – cui Itea si deve attenere. Non compete infatti alla Società dare “soluzioni politiche”, in quanto, come noto, Itea Spa, è ente strumentale della Provincia e adempie agli indirizzi e direttive impartite dal Socio unico, la Provincia appunto, ed è tenuta a rispettare la normativa ed i regolamenti vigenti. La Società a totale controllo pubblico della Provincia, Itea spa, non ha quindi alcun potere decisorio in merito alle vertenze di cui ASIA-USB lamenta».

La Presidente di Itea Francesca Gerosa spiega che «Nessun problema a incontrare i referenti del sindacato, sono abituata a confrontarmi con tutti. Ma data la natura della Società che rappresento non credo che il presidio sotto Itea possa avere qualche efficacia, se non quella di strumentalizzare il tema delle politiche abitative. Se il sindacato ha buone proposte attinenti a ciò che realmente è nelle facoltà della Società, li accoglierò a braccia aperte, altrimenti temo che perderanno solo tempo prezioso creando peraltro nei propri tesserati, già sapendo che Itea non ha potere politico, false aspettative».

