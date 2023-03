Iniziati i lavori di demolizione del vecchio ponte sull’Adige a Egna

Pubblicità

Pubblicità



Il giorno 10 marzo hanno avuto inizio i lavori di demolizione del vecchio ponte sull’Adige a Egna. La vetusta struttura sarà sostituita da un nuovo ponte ed un sovrappasso autostradale, costruiti lungo un nuovo tracciato in modo da non interrompere il normale traffico durante i lavori.

Il vecchio ponte troppo basso – Il vecchio ponte sull’Adige a Egna, costruito nel 1947 nella zona di via Stazione, risultava ormai troppo basso e non più funzionale per le sue dimensioni ridotte, che hanno reso, dunque, necessario il rifacimento dell’intera infrastruttura. “La demolizione della vecchia struttura è stata avviata e proseguirà anche nella giornata di lunedì”, sottolinea Fabio De Polo, direttore dell’area funzionale di controllo dei bacini montani.

Ostruzioni nella vecchia struttura causati da cinque piloni – “La costruzione di un nuovo ponte era assolutamente necessaria“, sottolinea l’assessore provinciale alla Protezione civile, Arnold Schuler, che oggi ha assistito all’avvio dei lavori di demolizione del vecchio ponte. “La struttura datata aveva registrato una serie di problemi durante le due alluvioni, nel 2020 e nel 2021, causati dalle cinque pile in calcestruzzo di grande diametro, su cui era sorretto, che avevano procurato una serie di occlusioni alla struttura”.

I lavori per la costruzione del nuovo ponte sopra l’Adige e l’Autostrada A22 sono iniziati nel marzo del 2022 e completati in circa 40 giorni. Il tempo necessario per far avanzare, gradualmente, il ponte fino alla sponda opposta del fiume.

Nuova struttura più alta e senza piloni – Il nuovo ponte sul fiume Adige ha uno sviluppo di poco più di 81 metri per una larghezza, variabile, tra i 15 e i 20 metri, con una struttura realizzata ad arco inclinato sulla verticale e caratterizzate entrambe da passaggi pedonali e ciclabili.

Il sovrappasso autostradale ha una lunghezza di 46 metri per 14 metri di larghezza e funge da collegamento tra Egna, la zona commerciale del Paese e la stazione ferroviaria. Il ponte sull’A22, come noto, è stato installato lo scorso 1° settembre.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità