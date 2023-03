Il futuro della piscina di Arco: in commissione il nodo della vasca da 50 metri

Pubblicità

Diversi i temi sul piatto oggi della Quarta commissione, presieduta da Claudio Cia (Fratelli d’Italia). Si è iniziato con la consultazione e l’esame della petizione relativa alla revisione del progetto relativo alla piscina di Arco.

La richiesta di una revisione in corso d’opera del progetto di Amsa Srl che prevede la ristrutturazione della piscina olimpionica comunale in località Prabi per realizzare un centro natatorio: questa la richiesta della petizione popolare 22, il cui primo referente è Andrea Suman.

I proponenti vorrebbero fosse mantenuta una vasca sportiva da 50 metri in luogo di quella da 25 metri presente nel progetto, che ritengono sottodimensionata e insufficiente rispetto alle necessità dell’utenza sportiva estiva. Puntano inoltre il dito contro la “riduzione della capacità ricettiva della struttura”.

Nel dettaglio parlando alla Quarta commissione questo pomeriggio Andrea Suman ha esordito premettendo che, a suo parere, i Comuni di Arco e Riva ascoltano poco le esigenze degli abitanti locali e danno più importanza al turismo, che è importante ma non è tutto.

La piscina da 50 metri, ha proseguito Suman, ha portato i giovani della Busa a ottenere grandi risultati: senza di essa sarebbe come chiedere a un ciclista di allenarsi sui rulli e poi andare a fare le gare.

Le cifre: più di 600 ragazzi (tra i quali un’ottantina di agonisti ad alto livello) saranno privati della piscina, ha affermato Suman, che ha ricordato anche le diverse utenze di persone disabili.

Poi ha riferito alla commissione presieduta da Cia anche circa gli spazi: nella nuova struttura, ha detto, sarà difficile avere l’accesso per tutti perché la capienza passerà da 572 bagnanti a 389; l’uso della piscina sarà ludico e non sportivo e il 65% delle utenze saranno di tipo turistico. Vi sarà, ha raccontato, una vasca adibita ai tuffi con capienza di 56 utenti, una previsione che ha indicato come difficile da attuare perché in presenza di un trampolino la regola dice che in acqua non deve esserci nessuno.

L’acquapark sostituirà una piscina che secondo il primo firmatario serviva un bacino di 60.000 persone nel Basso Sarca. Si sarebbe potuto intervenire, ha aggiunto, facendo come a Trento, Rovereto e Molveno, dove realizzare un acquapark non ha significato demolire la piscina olimpionica.

La richiesta dei firmatari della petizione 22ora non era di costruire, ma di non abbattere un fiore all’occhiello già esistente. Parlando di turismo, ha detto Suman, come si è incentivata l’arrampicata si sarebbe potuto incentivare anche il nuoto, visto che l’ultimo campionato italiano di un mese fa a Riccione ha visto ali alberghi sold out.

Suman ha infine ricordato i costi dell’operazione per le famiglie: ci sono ragazzi convocati in nazionale che si troveranno senza l’attrezzatura fondamentale, le famiglie dovranno muoversi verso la piscina più vicina che è quella di Rovereto, ma in estate questo significa passare un’ora e mezza in macchina per fare 15-20 chilometri.

E i costi dei trasporti saranno a carico delle famiglie o del pubblico? ha chiesto Suman che ha ricordato come di fatto la piscina di Prabi fosse la piscina sovracomunale di cui si parla da 40 anni.

Jaqueline Calacoci ha proseguito facendosi portavoce, in qualità di genitrice del comitato SalviamolapiscinadiPrabi, delle esigenze dei genitori e dei ragazzi e atleti agonisti: quando i ragazzi si spostano dalla piscina Meroni, usata in inverno, alla Prabi, ha raccontato, è difficilissimo per loro prendere le misure di una piscina da 50 metri, ma già a luglio grazie agli allenamenti riescono a sostenere il ritmo e sono pronti per andare a gareggiare.

Se non riusciranno più a prendere il ritmo per l’assenza di una vasca da 50 metri, ha detto, vorrà dire vedere infranti i loro sogni, il futuro su cui i ragazzi hanno impostato il loro impegno, credendo nelle istituzioni. I giovani, ha proseguito Calacoci, hanno cercato di non mollare durante la pandemia e ora si ritrovano di punto in bianco e senza preavviso con una piscina smantellata in men che non si dica senza trovare alcun tipo di alternativa: non si chiedeva di rinunciare al centro natatorio, ma di mantenere alcune corsie da 50 metri per consentire gli allenamenti degli atleti.

Sempre Calacoci ha dato voce alla richiesta di un contributo della Provincia che renda possibile garantire un’integrazione del progetto con una vasca da 50 metri. Infine il dubbio avanzato dai due relatori: era possibile la trasformazione di un servizio pubblico comunale in un servizio a rilevanza prettamente economica che si pone in regime di concorrenza con il mercato?

Il presidente Claudio Cia ha garantito l’impegno da parte della Commissione ad approfondire il tema. I lavori sulla petizione 22 proseguiranno con l’audizione degli amministratori del territorio.