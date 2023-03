Emergenza idrica, a Campodenno situazione preoccupante. Il sindaco Biada: «Non sappiamo quanta acqua ci sia e per quanto tempo ce ne sarà ancora»

Pubblicità

A Campodenno – ma anche a Sporminore – è scattato l’allarme: la situazione legata alla carenza idrica dell’ultimo periodo è preoccupante.

Alla sorgente “Busoni”, che serve tutte le frazioni, a parte Termon, e anche il Comune di Sporminore, la quota dell’acqua si è abbassata notevolmente (venerdì il livello era inferiore di 6 metri e 30 centimetri rispetto a quello abituale e il calo è continuo).

Il che preoccupa, e non poco, l’amministrazione comunale. «Il livello dell’acqua non è mai stati così basso, siamo ai minimi storici – rivela il sindaco di Campodenno Daniele Biada –. Non sappiamo quanta acqua ci sia e per quanto tempo ce ne sarà ancora, seppur pompata».

Per far fronte a una situazione da settimane problematica, da tempo sono entrate in funzione le pompe e il 21 febbraio scorso è stata emessa un’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua potabile per usi non strettamente legati alla persona. È proibito infatti il lavaggio di mezzi, compresi quelli agricoli, così come quello di cortili, piazzali o strade.

L’aspetto che mette in apprensione maggiormente il primo cittadino è il fatto di non sapere realmente quanta acqua ci sia nel pozzetto dal quale stiamo pompando nell’acquedotto. «Sappiamo che è poca, ma non abbiamo un’idea precisa» spiega.

Nel caso in cui si esaurisse anche lì la risorsa idrica, l’unica soluzione sarebbe servirsi alla presa più bassa ancora, quella del Consorzio Irriguo, dove al momento non si registrano particolari criticità. «Bisognerebbe comunque accordarsi e chiedere i permessi, anche alla Provincia – spiega il primo cittadino –. Non è detto, poi, che la problematica non tocchi in futuro anche l’irriguo».

Per questo il sindaco ha lanciato un appello affinché venga rispettata l’ordinanza emanata (anche a Sporminore) 20 giorni fa. A questo scopo verranno intensificati i controlli da parte della polizia locale e delle forze dell’ordine.

La speranza è che i cittadini abbiano compreso la delicatezza della situazione. E che dal cielo arrivino finalmente buone nuove (previste per domani).