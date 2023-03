È stato diffuso il trailer del live action di “La Sirenetta”: grande attesa per la pellicola

Nella notte degli Oscar 2023, l’attesa dei fan di casa Disney è stata premiata: è infatti stato (finalmente) divulgato il tanto atteso trailer del film “La Sirenetta“, live action del classico Disney.

Negli ultimi anni, ovvero dall’annuncio del cast, di polemiche ce ne sono state anche troppe. Chiaramente, la maggior parte di queste ha riguardato la scelta dell’attrice che ha poi interpretato la protagonista, Ariel.

Casa Disney ci ha abituati ad una Sirenetta dalla pelle chiarissima, con gli occhi blu ed i capelli rosso fiammante. Chiaramente, per il live action ci sono state varie modifiche a partire anche dalla location. Invece che in una presunta Danimarca, la pellicola è stata girata ai Caraibi. Ci sta perfettamente, quindi, che la Sirenetta del live action sia diversa da quella del classico Disney, che aveva dei canoni quasi impossibili da rispettare.

Tra l’altro, non dimentichiamo che persino Disney cambiò parecchie cose dalla fiaba originale di Andersen (fiaba particolarmente struggente e anche sanguinosa). E poi, la particolarità del personaggio è e deve essere la voce, non solo l’aspetto. E, da quanto si sente dal trailer, la voce dell’attrice che la interpreta è davvero spettacolare. Da avere la pelle d’oca.

Probabilmente, se il trailer non tradisce le aspettative, questo remake potrebbe pareggiare il live action di Cenerentola uscito qualche anno fa, almeno in quanto a successo.

Chiaramente, c’è anche a chi la scelta di una Ariel “non bianca” non va proprio giù. La Disney sta – da anni ormai – attingendo a un “politically correct” quasi troppo marcato: questo forse rischia di creare più spaccature che legami. Invece che stravolgere fiabe di origini europee e ormai note e stra-note con personaggi ben canonizzati, potrebbe forse essere molto più inclusivo andare ad attingere alle grandi fiabe africane o non comunque europee (e ce ne sono di incantevoli) per dare un volto ed una voce a personaggi nuovi tutti da scoprire.

Nel mentre si attende la pellicola, non si può comunque negare che l’attrice – Halle Bailey – sia davvero la perfetta reincarnazione di una Ariel davvero splendida. Buone aspettative anche per il principe Eric (Jonah Hauer-King) e Tritone (Javier Bardem) mentre resta qualche dubbio per la scelta di Ursula, la villain, interpretata da Melissa McCarthy.