Dramma in stazione a Trento: investita una persona

Dramma in stazione a Trento: secondo delle prime informazioni, pochi minuti fa (intorno alle 15:30) una persona sarebbe stata investita da un treno.

La dinamica di quanto accaduto è ancora da accertare.

Sempre secondo le prime informazioni pervenute, sul luogo si starebbero recando Vigili del Fuoco, personale Polfer, Forze dell’Ordine e sanitari.

“Era una persona giovane (…) quando ha visto arrivare il regionale per Verona è sceso sul binario e gli è corso incontro. (…) Chi guidava il treno ha cominciato a suonare da subito ma non poteva fare nulla” racconta uno dei testimoni, presenti in stazione.

Si segnalano ritardi e rallentamenti alle corse dei treni sia in direzione Bolzano che in direzione Verona.

