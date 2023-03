«Come una Canzone» è il titolo del secondo album di Francesco Balasso

Pubblicità

Pubblicità



La track list è composta da sette tracce, tra brani inediti e non, che hanno in comune un sound nuovo, rinnovato e uno storytelling ampio che spazia dall’amore, incantato e disincantato, alle storie quotidiane, ai ricordi, con le foto dei momenti più belli, fino al futuro resiliente visto come il migliore testimone da passare alle nuove generazioni.

Questi importanti temi sono visti anche con leggerezza, quella che fa volare in alto e vedere le cose dal punto di vista del sogno, del volo, leggerezza da non confondere con superficialità. Come Una Canzone può essere visto sia come un album di novità, sia come una album di raccolta, ma è sicuramente un album di svolta.

Come Una Canzone (qui il videoclip)- Racconta l’inizio della relazione tra due innamorati. Il testo è ricco di immagini e atmosfere, dai “primi piani” sugli occhi e le mani, agli stati d’animo più contrapposti tra gioie e frustrazioni della vita quotidiana. Entusiasmo e leggerezza, sono la forza del brano.

Have A Goodnight Again – Ci son persone che vivono di notte, tra lavoro, divertimento, amore e follia. La notte è fatta di viaggi, di luci, di persone che si muovono come in un villaggio fatto di facce, storie, parole e musica. Tanti scatti tratti da questo navigare notturno, strade che si percorrono fino all’alba e case che si trasformano in approdi sicuri.

Chi Sono – È un viaggio introspettivo fatto di immagini astratte e concrete allo stesso tempo. C’è una porta che permette la comunicazione con il mondo interiore, fatta di elementi preziosi da scoprire e custodire. Anche lo stupore si assopisce quando il mondo è visto come qualcosa da difendere e questo sentore che il protagonista prova, è da interpretare come un messaggio o come qualcosa che possiamo farci scivolare addosso?

Polaroid – Una foto vintage, un quadro impressionista, un’immagine impressa nella memoria, cos’hanno in comune questi elementi? Che tutti colgono un istante. In questo caso la Polaroid è la foto importante, l’istantanea dei momenti che meritano di esser ricordati.

Pubblicità Pubblicità



Resilienza – Resilienza è una parola bellissima, vuol dire capacità di far fronte ai traumi in maniera vitale, è forza di ricostruirsi, stando sensibili alle cose positive che la vita offre, senza perdere umanità.

Origami – Amore e impossibilità di vedersi per via del lockdown, sospesi nel tempo senza un appuntamento, a ricordare i momenti più belli, a collegare gli oggetti ai ricordi. Un brano fatto di speranza e di sogno, di mani che trasformano carta in fiori, farfalle, stelle riempiendo la vita di elementi onirici.

Due (deluxe version) – Dalla versione naïf di Due, voce e ukulele, a questa versione riarrangiata e arricchita di ritmo, note e immagini. Questa nuova vita di Due associata al suo official videoclip ci porta in un mondo fanciullesco, attraverso animazione e un immaginario ricco di poesia e divertimento.

Francesco Balasso comincia nel 2015 il suo progetto solista, conosciuto anche col nome d’arte di Forzafra. Nel 2016 esce il disco d’esordio “Via Marconi 38″ composto da 7 canzoni di cui scrive testo e musica, co-arrangiate assieme al suo producer Roberto Visentin ai Revolution Studio di Colceresa – VI.

Le nuove canzoni gli valgono anche importanti riconoscimenti di critica e lo portano a sfiorare la finale nazionale di Musicultura 2017 (Rai1) a Macerata. Durante il suo tour ha partecipato a diversi festival e ha aperto concerti per band e artisti nazionali come Lost e Giulio Casale.

Nel 2019 a conclusione del tour produce e realizza un progetto ambizioso, “Adrenalina“, il suo primo concerto – spettacolo a Teatro, facendo sold out al fonato di Thiene – VI. Ad accompagnarlo, Michele Patuzzi alla batteria e Alberto Marangoni al basso. Special guest l’attore bassanese Sam Ursida e la cantante vicentina Camilla Fascina.

Nella primavera 2020 esce il nuovo singolo intitolato “Have a Goodnight Again”, prodotto da Roberto Visentin (Revolution Studios) per Sorry Mom!, seguito da “Origami“, “Come un canzone” , “Polaroid” e “Chi Sono“, tutte contenute nell’album “Come una Canzone“.

A Febbraio 2023 viene selezionato e si esibisce dal vivo a Casa Sanremo Live Box in occasione del Festival di Sanremo 2023. Poco dopo raggiunge anche la semifinale di Una Voce Per San Marino, importante contest internazionale il cui vincitore gareggerà all’Eurovision song contest a Liverpool.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità