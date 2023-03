Ciclabile da Piedicastello al parco ex Michelin, partiti i lavori

Pubblicità

Pubblicità



Inizieranno a metà settimana i lavori, aggiudicati alla ditta Alco di Castelfondo, per la costruzione di una nuova pista ciclabile tra Piedicastello e il parco ex Michelin finanziata grazie ai fondi stanziati dal Pnrr. L’opera, che ha un costo di 450 mila euro, sarà conclusa entro l’autunno.

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova ciclabile di larghezza 2,50 metri, in prosecuzione di quella esistente che proviene dal ponte San Lorenzo, fino all’ingresso degli uffici della Motorizzazione civile di Trento, per poi, mediante un attraversamento ciclopedonale, spostarsi sull’arginale in destra Adige e trasformarsi in un percorso ciclabile e pedonale di 3 metri di larghezza fino a raggiungere il ponte sul fiume Adige in prossimità dell’impianto di trigenerazione a servizio del quartiere Albere.

La nuova opera sarà un importante contributo per lo sviluppo alla rete ciclabile presente sul territorio. Grazie al tracciato infatti si completerà la pista ciclopedonale sull’arginale destro del fiume Adige fino a Ravina, inoltre si creerà un collegamento tra il centro cittadino e il quartiere “Le Albere” con l’abitato di Piedicastello dove è presente anche il parcheggio di attestamento nell’area “Ex Italcementi” e, in prospettiva, sarà costruito il nuovo studentato universitario.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità