Borseggiatrici rom sulla metro. «Filmarle mentre rubano è violenza», bufera sulla consigliera del PD

Le borseggiatrici rom della metropolitana di Milano, più volte finite in tv per i servizi di Striscia La Notizia, continuano a far parlare di sè.

Questa volta grazie alla consigliera comunale di Milano Monica Romano, appena eletta nell’Assemblea nazionale del Pd targata Elly Schlein, che si è sfogata su Facebook (leggi sotto) con un post che ha provocato un acceso dibattito, non solo politico.

Monica Romano è la prima transgender della storia all’interno della sede consiliare cittadina.

«Quest’abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm e di diffondere i video su pagine Instagram con centinaia di migliaia di followers è violenza, ed è molto preoccupante – ha scritto sui social la Romano -. La smettano, sia quelli che realizzano i video, sia chi gestisce i canali Instagram che li rendono virali, di spacciare la loro violenza per senso civico».

Invita anche i cittadini «che sanno davvero cos’è il senso civico» ad «alzare la voce, invitino a spegnere le telecamere, non si ottiene giustizia trasformando le persone in bersagli. Di violenza e squadrismo ne abbiamo già avuti abbastanza davanti a un liceo di Firenze e nelle acque di Cutro. Milanesi, ribelliamoci a questa pessima pratica».

Parole che hanno scatenato una accesa polemica, sia politica che sui social.

Dove moltissimi follower si sono scatenati. Il post della consigliera comunale è stato ripreso dal seguito profilo Instagram “Milano Bella da Dio” e qui si sono sfogate decine di persone con pesanti insulti all’esponente politica.

Sono arrivate forti critiche anche dal premier Giorgia Meloni e dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini che sul suo profilo social ha scritto: «Anziché premiare chi aiuta lavoratori e cittadini che ogni giorno rischiano di essere derubati, la priorità della sinistra a Milano e a Roma è proteggere la “privacy” dei delinquenti. Incommentabile».

Il malessere del partito Democratico era già cominciato la settimana scorsa l’indomani della scelte delle ferrovie di avvertire i viaggiatori dai megafoni della stazione con la frase: «Attenzione agli zingari che rubano nella stazione».

Queste parole non erano andate giù ad alcuni esponenti dem che avevano urlato al razzismo.