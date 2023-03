“Women Talking – Il diritto di scegliere” è un film da vedere

“Women Talking – Il diritto di scegliere”, pellicola di Sarah Polley uscita di recente, è un potente film sulle donne e sulla libertà.

In corsa agli Oscar come miglior film, “Women Talking” è l’adattamento cinematografico del romanzo “Donne che parlano” di Miriam Toews (2018), a sua volta liberamente tratto da fatti avvenuti nella colonia Manitoba in Bolivia a metà degli anni 2000.

FILM: “Le donne di una colonia religiosa rivelano un segreto scioccante che riguarda gli uomini della comunità (comunità mennonita). Per anni, infatti, hanno drogato le donne e poi le hanno violentate. La verità viene a galla e le donne parlano della loro attuale situazione.”

Nell’eccezionale cast spiccano Rooney Mara, Claire Foy, Sheila McCarthy e Frances Louise McDormand in ruoli difficili e duri, ma interpretati magistralmente.

“Women Talking – Il diritto di scegliere” è un film duro, forte: viene portata su schermo una enorme prova di coraggio, di emancipazione femminile, di ribellione. Anche libro a cui si ispira, è una drammatica storia di violenza e e di forza interiore.

LIBRO: “Venivano narcotizzate con lo spray per le mucche, e poi stuprate nel sonno. Si svegliavano doloranti, sanguinanti. E si sentivano dire che era tutto frutto della loro sfrenata immaginazione, o eventualmente del diavolo. Invece i colpevoli erano uomini della comunità: zii, fratelli, vicini, cugini. Che fare adesso, con questi uomini, che sono in carcere, ma presto usciranno su cauzione e torneranno a casa? Perdonare, come vorrebbe il pastore Peters? Rispondere con la violenza alla violenza? O andare via, per sempre, per affermare una vita diversa, di rispetto, amore e libertà? Il romanzo parte da qui: dal momento in cui le donne devono decidere cosa fare. Sono donne sottomesse, abituate a obbedire. Nascoste in un fienile, prendono in mano, per la prima volta, il proprio destino. La loro ribellione incandescente risana. E linfa vitale anche per August Epp, l’uomo amorevole e giusto che aveva perso la speranza, e che le donne chiamano a testimone della loro cospirazione di pace, perché possa raccontarla.”