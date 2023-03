Violento scontro tra due auto nella notte sulla gardesana, 5 giovani trasportati in ospedale

Pubblicità

Il violento scontro è accaduto nelle prime ore di oggi,, domenica 12 marzo, intorno alle 02:00 lungo la strada regionale 249 della Gardesana Orientale che dall’abitato di Torbole porta a Malcesine all’interno della galleria Corno di Bò.

A rimanere coinvolti e feriti 5 giovani tre ragazzi 18 enni, un 17 enne, e una ragazza 16 enne.

A soccorrere le persone coinvolte è giunto il personale sanitario con tre ambulanze che ha prestato le prime cure alle persone rimaste coinvolte. Per aiutare a estrarre i feriti dalle vetture e supportare il personale sanitario anche le squadre dei vigili del fuoco di Riva del Garda e per i consueti rilievi di legge i carabinieri del radiomobile di Riva.

Il ferito più grave, un 17 enne, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara. Dalle informazioni giunte dai medici del nosocomio trentino le sue condizioni sarebbero gravi ma non in pericolo di vita.

Trasportati in ospedale ad Arco anche gli altri 4 giovani che hanno riportato traumi giudicati non preoccupanti.

