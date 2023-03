Via libera alle borse di studio per la specializzazione del personale sanitario

Pubblicità

Approvato venerdì dalla Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, un bando di concorso per la concessione di contributi per favorire la specializzazione di personale sanitario laureato non medico nelle discipline biologia, chimica, farmacia, fisica e medicina veterinaria, ammesso al primo anno di una scuola di specializzazione nell’anno formativo 2022/2023.

“Viene riproposto – spiega l’assessore Segnana – un bando di concorso rivolto al personale non medico: quello precedente del 2022 aveva visto come vincitori 3 specializzandi laureati in medicina veterinaria, mentre non erano arrivate domande da parte di laureati nelle altre discipline.

Quest’anno – conclude l’assessore – i contributi disponibili sono quantificati in 8 borse, suddivisi per le seguenti categorie professionali: 1 per biologia, 1 per chimica, 1 per farmacia, 2 per fisica e 3 per medicina veterinaria“. Il termine per la scadenza delle domande è fissato nel 30 giugno 2023.

Come prevede il Piano triennale della formazione degli operatori del Sistema sanitario provinciale 2020/23 viene definito il numero massimo dei contributi da assegnare agli studenti ammessi al primo anno di una Scuola di specializzazione, distribuendoli per ogni figura professionale; l’importo massimo annuo del contributo è pari a 11.580 euro, a fronte di 1500 ore di formazione.

Alla scadenza dei termini verranno approvate le graduatorie dei beneficiari, quantificati i singoli contributi da assegnare ai vincitori, tenendo conto della effettiva durata dei corsi e del reddito dichiarato dai richiedenti.