Occupazione abusiva Cognola: arriva la quarta puntata della telenovela

Si arricchisce di una nuova puntata (la quarta) la telenovela dell’occupazione di una casa a Cognola da parte di una coppia 50 enne di origine meridionale. Nell‘ultima puntata la coppia aveva promesso che entro l’8 marzo avrebbe abbandonato la casa.

A quanto pare però erano promesse di «Pulcinella», infatti i due hanno fatto sapere che intendono rimanere in modo abusivo dentro la casa per altri minimo 3 mesi, non avendo trovato ancora un posto dove trasferirsi. Nel frattempo però ci sono stati altri sviluppi, perchè il proprietario si è dimostrato molto intrapredente e per nulla rassegnato.

Come si ricorda il proprietario aveva trovato un escamotage per bloccare il contatore di energia. Infatti se questo non può essere toccato perché di proprietà di chi lo ha attivato è pur vero anche che invece il tubo che porta la corrente dal contatore all’appartamento rimane di proprietà del titolare dell’immobile.

Il proprietario quindi aveva bloccato la linea mettendo un cartello con scritto, «chiuso per lavori di manutenzione fino a data da destinarsi». Quindi per la coppia è scattato lo stop alla luce elettrica e al gas.

La coppia, decisa a rimanere dentro l’appartamento senza pagare l’affitto, ha preso le contromisure avvertendo furbescamente Dolomiti energia che c’è un guasto sulla linea che porta l’energia e il gas dentro l’appartamento.

I tecnici sono subito intervenuti avvertendo il proprietario dell’appartamento del guasto. Durante l’intervento davanti all’armadio del contatore si sono trovati quindi faccia a faccia la coppia, il proprietario, i tecnici della Dolomiti energia.

Sono partiti spintoni e momenti di nervosismo che hanno costretto nuovamente i carabinieri ad intervenire. Sostanzialmente i tecnici hanno verificato che il contatore non è guasto e i carabinieri hanno preso atto che il tubo che porta la corrente al contatore non può essere toccato perchè di proprietà del titolare dell’appartamento. La coppia quindi rimarrà senza luce elettrica e gas.

Il proprietario, preso atto che i due non intendono abbandonare l’appartamento, si è presentato dai carabinieri per depositare una nuova denuncia di sfratto.

LA RICOSTRUZIONE DELL’OCCUPAZIONE ABUSIVA – L’appartamento signorile di Cognola composto da 4 stanze, due bagni e due garage era stato occupato abusivamente il quattro di febbraio 2023.

La storia ha dell’incredibile. Una coppia di mezza età, sui 50 anni, affitta l’appartamento con regolare contratto da una famiglia di imprenditori trentini piuttosto nota.

Ci stiamo avvicinando alla fine del contratto che il proprietario non intende rinnovare. Per questo probabilmente cominciano a non essere più pagati i canoni di locazione. Al momento dell’obbligo di abbandonare la casa la coppia però non intende per nulla andarsene e occupa la casa a «gratis»

Per imporre ai due l’abbandono dell’immobile comincia la trafila giudiziaria e legale finchè arrivano il giorno del fatidico sfratto giudiziario.

L’ufficiale giudiziario si presenta alle 9 del mattino insieme al proprietario, la coppia non è in casa ed allora entra in azione il fabbro che dopo aver forzato la porta cambia la serratura.

La coppia verso le 21.00 rincasa e capisce subito che non può più entrare. Telefona al proprietario chiedendo di entrare almeno per prendere i medicinali salva vita. Il proprietario arriva sul posto e li fa entrare.

Un errore che paga caro. Infatti i due appena dentro la casa spingono fuori il proprietario occupando nuovamente e abusivamente la casa. Arrivano nuovamente i Carabinieri che non hanno potuto fare altro che redigere un verbale per occupazione abusiva.

Il titolare dell'immobile non si è dato convinto. Si è recato alla Trenta facendo staccare l'energia elettrica e il gas. La coppia ha però reagito subito cambiando compagnia e installando un nuovo contatore a loro nome.

Promessa come scritto sopra mai mantenuta.

