Inaugurati ieri i nuovi spazi della Lilt in corso 3 Novembre

Pubblicità

Pubblicità



Tanti i cittadini presenti ieri assieme alle autorità e ai rappresentanti del mondo sanitario al civico 132 di corso 3 novembre a Trento, dove ha ampliato la propria “casa” la Lega italiana per la lotta contro i tumori.

La sede provinciale Lilt mantiene i locali al piano terra in affitto da Itea dove rimangono alcune postazioni di ufficio, mentre sono stati aperti i nuovi ambulatori e gli spazi di accoglienza al primo piano.

Per questi nuovi spazi è intervenuta in sostegno la Provincia, sia sul fronte dell’acquisto, con un contributo di 465.000 euro pari al 75% della spesa ammissibile, sia della ristrutturazione, per la quale verranno concessi 463.938 euro sempre per il 75% della spesa ammessa.

La sede è un luogo pensato per poter aggregare le attività dell’associazione. Dentro ci sono quattro ambulatori per la prevenzione primaria, le visite mediche e di diagnosi precoce per i cittadini e poi tutti i servizi specifici rivolti ai pazienti oncologici, fra cui il sostegno psicologico, esteso ai familiari, la riabilitazione fisica e via dicendo.

All’inaugurazione hanno partecipato assieme a Fugatti, Cristofolini e Cereghini il presidente del consiglio provinciale Walter Kaswalder, gli assessori del Comune di Trento Chiara Maule, Monica Baggia e Salvatore Panetta, la presidente di Itea Francesca Gerosa, il presidente dell’Ordine dei medici Marco Ioppi, Orazio Caffo, primario di Oncologia a Trento, Enzo Galligioni, già primario del reparto e vicepresidente Lilt, Gios Bernardi, decano dei medici trentini e ideatore del Premio Pezcoller dedicato alla ricerca oncologica, il presidente della Consulta provinciale della salute Renzo Dori.

“La Lilt svolge un ruolo prezioso per la prevenzione e la promozione dei corretti stili di vita e poi, nella fase successiva se parliamo di oncologia, per l’assistenza sanitaria e psicologica delle persone che incontrano la malattia. È un impegno a favore del benessere dei trentini, per il quale vanno ringraziati tutti i volontari e i vertici dell’associazione, con il presidente Cristofolini e la direttrice Valentina Cereghini. Abbiamo bisogno di realtà come queste, che offrono un supporto concreto alle strutture provinciali come l’Azienda sanitaria. C’è poi la componente umana che è fondamentale: per chi affronta la malattia, sentire nei momenti difficili una parola di vicinanza, di comprensione e speranza, da parte di qualcuno che magari ha vissuto o conosce a fondo quella stessa esperienza, ha un valore infinito”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti all’inaugurazione ieri mattina del nuovo Spazio Lilt per la comunità.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità