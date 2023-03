A Cles emozionante serata sulla donazione organi con Transplant Sport Club

Pubblicità

Si è tenuto venerdì 10 marzo in Sala Borghesi Bertolla di Cles l’evento “Ridare la vita” – Cortometraggi e storie di vita di trapiantati d’organo moderato dalla giornalista Orietta Coletti.

La serata è stata organizzata dal Comune di Cles, in collaborazione con l’Associazione Transplant Sport Club di Ora (Bz) nell’ambito di “Cles x Agenda 2030“, appuntamenti indirizzati a conseguire l’obiettivo 3 – salute e benessere –

La serata, condotta dalla nostra giornalista Orietta Coletti, è stata davvero ricca di contenuti e interventi, ma il fulcro sono stati i tre protagonisti delle vicende raccontate nei magistrali video girati dal regista clesiano Nicola Bortolamedi, e cioè Marco Panizza, Presidente dell’Associazione Transplant Sport Club, Erminio Rigos e Sergio Lorenzi, trapiantati rispettivamente di reni e cuore, che attraverso i video hanno voluto diffondere l’appello di donare gli organi, e hanno dimostrato che da trapiantati, con tenacia e costanza, è possibile praticare sport, anche a livello agonistico.

L’evento è stato piacevolmente interrotto da alcuni intermezzi musicali interpretati dalla Coralità Clesiana, introdotta dall’istrionico Max Debiasi, e graditissimi dal pubblico.

In apertura l’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Cles Stella Menapace, che ha ricordato l’importanza della donazione, per poi passare ad una videoconferenza con il regista Nicola Bortolamedi, purtroppo costretto in casa perchè ammalato.

Nicola ha raccontato la sua esperienza nel girare i video, l’empatia con i protagonisti, e la fortuna di aver conosciuto persone così determinate e pazienti fino a raggiungere l’obiettivo di continuare a vivere una vita normale, ma non solo, riuscire anche a conseguire incredibili risultati sportivi. Un ringraziamento particolare anche a Martina Pasquin che ha realizzato la grafica dei filmati. (Qui il link per vedere i filmati)

Si è passati quindi alla proiezione dei tre ‘corti’, seguiti dalle testimonianze di Rigos, Lorenzi e Panizza. I filmati hanno suscitato emozione e commozione; particolarmente toccante quello riguardante Lorenzi, trapiantato di cuore.

Molto esaustivo l’intervento del Dott. Alberto Galuppi, che ha brevemente illustrato le procedure di donazione, anche a carattere burocratico; si può inoltrare la richiesta al proprio medico di base, tramite il rinnovo della carta di identità in comune, o iscrivendosi all’Aido Val di Non o nazionale (anche online).

Apprezzato anche l’intervento di Paola Demagri, da sempre nel settore ospedaliero, che ha sottolineato la necessità della donazione.

Panizza anticipa la grande manifestazione sportiva di quest’estate: si tratta dell’importante corsa ciclista per trapiantati ‘Euregiotour per il trapianto’, giunta alla 20a edizione, che partirà in Austria dal Tetto d’Oro di Innsbruck il 29 giugno ed arriverà, dopo tre tappe alpine, il 2 luglio nella splendida città di Arco. Quest’anno, oltre a percorrere le magnifiche vallate di Alto Adige e Trentino, l’arrivo della seconda tappa è previsto il 1° luglio a Coredo.

Orietta Coletti, (foto)anche lei iscritta all’Aido, conclude la serata con un accorato appello: “Sono sicura che questa serata, in un modo o nell’altro, ha colpito tutti voi. I filmati sono stati davvero incredibili, un grandissimo ringraziamento a Nicola per aver toccato le corde del cuore di tutti noi. Le storie dei protagonisti sono un esempio, un input ad andare avanti, un incitamento a vivere. E queste testimonianze non possono passare inosservate, sono le persone come loro che ci fanno capire l’importanza di donare gli organi.

Dobbiamo immedesimarci in loro, metterci al loro posto, pensare che se un altro essere umano, in un incommensurabile atto d’amore, non donasse una parte di se stesso, per molti non ci sarebbe futuro. Non sappiamo quanto tempo ci resta da vivere, e pensare che una parte di noi potrebbe salvare dalla morte un’altra persona, dovrebbe essere un motivo imprescindibile per donare gli organi. Perciò vi prego, date il consenso alla donazione, dimostrando così il vostro altruismo”.

Marco Panizza vive a Vermiglio con la moglie Giovanna e due figli; insegnante e già Direttore della Scuola Alberghiera di Ossanna, è Presidente dal 2020, e fa parte dell’associazione già dal 2016. E’ anche pluricampione del mondo tra i trapiantati nella corsa con le ciaspole e nello sci di fondo, e in particolare ama correre in montagna. E’ stato trapiantato di rene il 1° settembre 2009.

Erminio Rigos vive con la compagna Tina a Malosco; gestisce un bar nel centro commerciale di Fondo. Dopo essere stato in dialisi per cinque anni, il 2 settembre 2009 ha ricevuto un rene nuovo. E’ socio e membro del direttivo dell’associazione, ed è pluricampione del mondo tra i trapiantati nello sci alpino, nelle discipline slalom speciale, gigante e parallelo.

Sergio Lorenzi vive con la compagna Lorenza a Trento. Ha subìto un trapianto di cuore il 30 gennaio 2019, ed è socio e membro attivo dell’associazione dal 2021. Grandissimo appassionato di ciclismo, è tornato in sella con grandi progetti per il futuro: nel 2023 intende percorrere in bici le famose ’23 grandi salite del Trentino’ insieme alla compagna e a tutti coloro che vorranno accompagnarlo per comunicare che il trapianto è vita.

L’Associazione Transplant Sport Club nasce nel 1990, ed è il primo gruppo sportivo per trapiantati d’organo fondato in Italia. Lo scopo principale del club da sempre è quello di promuovere l’attività sportiva e di ricreazione per i trapiantato d’organo e di facilitare la loro partecipazione ai Word Transplant Games. Queste sono le Olimpiadi estive ed invernali di trapiantati, e si svolgono ogni due anni; in queste manifestazioni, ed anche ai Campionati Europei ed Italiani, gli atleti di TSC hanno sempre dimostrato impegno e tenacia, vincendo tantissime medaglie. (Le foto sono di Martina Pasquin)