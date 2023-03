Turismo, via libera al piano 2023 per la promozione territoriale e il marketing turistico

Pubblicità

Dopo il recente provvedimento con cui è stato concesso alle APT un anticipo sui finanziamenti 2023, per un importo complessivo di 10.434.353,13 euro, pari al 50% dei finanziamenti concessi nel 2022, la Giunta provinciale interviene ancora in materia di turismo.

Con un provvedimento proposto dall’assessore Roberto Failoni, la Giunta provinciale ha approvato il Piano triennale 2023-2025 di Trentino Marketing, limitatamente all’esercizio 2023.

Ha deciso di finanziare, sulla base delle risorse attualmente disponibili sul bilancio provinciale, parte dell’annualità 2023 con euro 30.470.500,00 euro iva inclusa, di cui euro 4.270.000,00 iva inclusa con risorse già assegnate nel 2022, per un totale complessivo in termini di risorse finanziarie pari ad € 34.740.500.

Con la deliberazione di oggi della Giunta viene approvato anche l’aggiornamento della struttura organizzativa di Trentino Marketing, confermando il completamento del piano di assunzioni previsto nel corso del 2022 e autorizzando alcune modifiche e integrazioni, finalizzate a consentire alla società di svolgere al meglio le attività che le sono state assegnate con la nuova legge sulla promozione turistica provinciale (L.p.8/2020).

Col provvedimento adottato è stata inoltre approvata la composizione del nucleo tecnico di ciascuna delle Agenzie Territoriali d’Area (ATA), che hanno competenza in ambito di sviluppo del prodotto turistico interambito.

Le agenzie – prevede sempre la legge provinciale sulla promozione turistica – sono dotate di un nucleo tecnico per le attività di proposta relative alla programmazione e alle azioni per lo sviluppo dei prodotti turistici in coerenza con le indicazioni programmatiche del sistema del marketing turistico provinciale.

Il nucleo è formato almeno da un rappresentante per ciascun ambito coinvolto, nominato dalle APT sulla base di specifici requisiti professionali e per una durata che garantisca la continuità delle attività, e dal responsabile d’area indicato dalla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino.

