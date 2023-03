Trattoria in fiamme nella notte: una persona all’ospedale

Pubblicità

Pubblicità



Paura nella notte a Videgg, nella località di Scena. Erano da poco passate le 3.30 del mattino quando è stato lanciato l’allarme per un incendio di una trattoria.

All’arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco Volontari, una parte dell’edificio era già completamente avvolta dalle fiamme. Fortunatamente, il veloce intervento ha permesso di evitare che l’incendio si propagasse ad altre parti dell’edificio.

Nell’incendio, una persona è stata soccorsa dal servizio sanitario e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale.

Al momento, le cause dell’innesco non sono ancora note, ma sono in corso le indagini in merito.

L’acqua utilizzata per spegnere è stata prelevata con più autobotti ed è stata stesa una lunga linea per l’approvvigionamento idrico. Ancora in corso i lavori di bonifica post intervento. In intervento, il distaccamento Talle di Sotto, i Vigili del Fuoco Volontari di Saltusio, Verdines, Merano, Scena, Croce Bianca e forze dell’ordine.