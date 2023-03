Terzo Settore: ok a 1,8 milioni di euro di contributi in tre anni

Pubblicità

Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore hanno tempo fino al 31 marzo per presentare domanda di contributo per progetti e iniziative che puntano a salute e benessere, educazione di qualità, ridurre le ineguaglianze e la povertà, rendere le città inclusive.

Sono questi gli obiettivi generali individuati nell’Accordo di programma tra la Provincia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, rinnovato nel 2022: “Per la prima volta questo l’Accordo ha una durata pluriennale, questo ci ha consentito di stabilire una programmazione delle risorse in tre anni – spiega l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana -. Nel dettaglio alla Provincia spettano complessivi 1.879.850 euro, di cui 676.746 per il primo anno, 576.488 euro per il secondo e 626.616 per il terzo anno.

Si tratta di opportunità di coinvolgimento del territorio e dei cittadini in iniziative di benessere e coesione che valorizzano il tessuto sociale della comunità“, conclude l’assessore Segnana. Le domande per il primo anno si chiudono il 31 marzo, la finestra per gli anni successivi sarà tra il 1° e il 30 novembre.

Tre le aree di intervento previste:

1) Progetti utili alla collettività – Sono rivolti agli enti del Terzo settore che lavorano in rete con i Comuni, i quali diverranno poi titolari del corrispondente Progetto Utile alla Collettività.

La durata delle attività va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 12 mesi, il contributo massimo è di 20.000 euro.

Gli obiettivi sono: porre fine ad ogni forma di povertà; educazione di qualità, equa ed inclusiva; ridurre le ineguaglianze; rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.

2) Progetti di livello provinciale – Devono coinvolgere almeno 3 Comuni o Comunità oppure essere rivolti a persone provenienti dall’intero territorio provinciale. La durata delle attività va da un minimo di 9 masi a un massimo di 36 mesi, l’importo massimo annuale è di 50.00 euro.

Gli obiettivi sono: salute e benessere, città e insediamenti inclusivi.

3) Progetti di promozione sociale – Riguardano la realizzazione di eventi, progetti o iniziative di educazione e sensibilizzazione di tematiche atte a perseguire uno o più degli obiettivi generali: porre fine ad ogni forma di povertà; salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; educazione di qualità, equa ed inclusiva; ridurre le ineguaglianze; garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. La durata delle attività va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 12 mesi, il contributo massimo è di 30.000 euro.

Domande – Entro il 31 marzo 2023 (per il primo anno di attuazione), successivamente tra l’1 novembre e 30 novembre (per il secondo e terzo anno). Le graduatorie saranno approvate entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande.

Periodo – Le attività oggetto del finanziamento devono concludersi entro il 30 giugno 2026, in caso di progetti di durata 36 mesi potranno essere ammessi solo se presentati alla prima finestra temporale di ammissione delle domande.

