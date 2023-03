Pesca da record nelle acque nonese: catturata una marmorata lunga un metro

Pubblicità

Pesca da record nelle acque del torrente Noce, in Val di Non.

Il pescatore Stefano Cigalla è infatti riuscito a catturare una trota selvatica mostruosa: una marmorata pazzesca di un metro esatto di lunghezza.

«A giudicare dalla magrezza e dalle pinne erose – scrive l’Associazione Pescatori Val di Non in un post sulla propria pagina Facebook, accompagnato dalla foto che pubblichiamo in alto – sembra aver fregato e aver tramandato un dna quanto mai prezioso. Complimenti al pescatore per la cattura cercata e meritata».

Ma i complimenti vanno fatti anche all’Associazione Pescatori Val di Non per la gestione delle acque. Dopo aver catturato la trota gigante, e dopo aver scattato la bella immagine in copertina, il pescatore ha liberato il pesce che è potuto tornare a nuotare nelle acque della Val di Non.

