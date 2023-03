“Non così vicino”, Marc Foster porta l’attenzione sugli “uomini invisibili”

Marc Foster, con la pellicola “A man called Otto – Non così vicino” riesce a portare sullo schermo un remake sorprendente e commovente.

Il film, infatti, è l’adattamento del romanzo “L’uomo che metteva in ordine il mondo” scritto da Fredrik Backman e che era già stato portato sul grande schermo nel 2015 in “Mr Ove“.

TRAMA: Dopo la morte della moglie, Otto, un sessantenne scorbutico e cocciuto, è costretto a lasciare il lavoro che ha svolto per quasi quarant’anni e per questo comincia a pensare di farla finita. Ogni suo tentativo di uccidersi, però, viene sventato o mandato a monte dalle intromissioni dei suoi nuovi vicini, esuberanti e chiassosi, con cui poco per volta finisce per fare amicizia.

A farla da padrone è sicuramente il protagonista e produttore Tom Hanks, ma anche Truman Hanks e gli altri componenti del casto riescono a bucare lo schermo con dei personaggi incredibilmente umani e sviluppati, mai piatti.

Foster riesce a portare sullo schermo una tematica importante: senza spifferare troppo della trama (che merita di essere scoperta guardando la pellicola), possiamo dire che viene trattato egregiamente il tema di quelle persone, magari non più giovanissime ma nemmeno anziane, che vengono lasciate sole ad isolarsi, senza aiuto e senza nessuno. Quelle “persone invisibili”, appunto.

Si parla di esseri umani e dell’importanza delle relazioni, del saper chiedere una mano e del tenere aperta la propria porta alla vita. Impresa non semplice ma di certo ben portata a termine. “A man called Otto – Non così vicino” commuove e sfiora l’animo di chi guarda, diventando una delle pellicole che meritano di essere viste in queste settimane.