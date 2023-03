Nasce il Coro Giovanile del Trentino. Entro marzo si accettano candidati

Pubblicità

Chi vuol entrare nel Coro Giovanile del Trentino deve presentare domanda entro il 31 marzo. La Federazione Cori del Trentino ha emesso un bando per formare un gruppo vocale di giovani rappresentativo della coralità della nostra provincia. “In quasi tutte le regioni esistono cori giovanili rappresentativi dell’Associazione Regionale – ricorda il presidente di Federcori Paolo Bergamo – e anche noi ora proponiamo la costituzione di una formazione vocale di ampio respiro che rappresenti, valorizzi e rilanci l’intero movimento del Trentino. Il Coro Giovanile del Trentino – spiega – offrirà un’opportunità di crescita personale ai componenti, ma arricchirà e stimolerà anche i cori di provenienza ai quali i cantori continueranno ad appartenere, sviluppando la rete di collaborazioni tra i cori. Il Coro Giovanile del Trentino sarà quindi un laboratorio formativo capace di regalare ai coristi che aderiranno una palestra in cui mettere alla prova e ampliare le loro competenze riportando poi l’esperienza nei cori d’origine. Questa nuova realtà – conclude il presidente – permetterà ai partecipanti di scoprire nuovi repertori e incontrare altri giovani che condividono la stessa passione”.

Il Coro Giovanile del Trentino effettuerà le prove nei week-end, si esibirà compatibilmente con gli impegni di ciascuno e parteciperà ad importanti manifestazioni in Italia e all’estero.

La direzione è stata affidata, per il triennio 2023-2026, ai maestri Samuele Broseghini e Federico Viola, (foto) giovani direttori selezionati nei mesi scorsi con un concorso, che lavorano e collaborano da anni con i cori federati.

Per entrare nel Coro Giovanile del Trentino occorre presentare una domanda entro fine mese e partecipare poi a un’audizione. La presentazione della nuova formazione corale è prevista in giugno.

Ecco il bando – La Federazione dei Cori del Trentino bandisce le audizioni per selezionare i cantori del Coro Giovanile del Trentino, sia titolari che di riserva. Età e requisiti: per partecipare alle audizioni i candidati debbono possedere i seguenti pre-requisiti: rientrare nella fascia d’età fra i 18 e i 35 anni compiuti alla data dell’audizione; disporre di una discreta capacità di lettura musicale e di tecnica vocale di base.

Disponibilità richiesta: impegno a partecipare alle prove e ai concerti, secondo il calendario che verrà fornito (circa due progetti all’anno); la mancanza di continuità nella partecipazione alle prove e ai concerti comporterà l’automatica esclusione dalla formazione corale. Nessuna quota di frequenza sarà dovuta ai coristi che non percepiranno alcun compenso e rimborso.

Cadenza prevista delle prove: le prove si terranno prevalentemente nei fine settimana, a fronte di almeno due progetti annuali preventivamente calendarizzati e comunicati. I concerti si terranno nell’ambito di importanti manifestazioni corali nazionali e internazionali. La presentazione ufficiale del Coro avverrà nel mese di giugno 2023.

Programma delle audizioni: chi chiederà di far parte del Coro sarà sentito da una commissione di esperti formata dai due direttori e altri esperti del Cta (Comitato tecnico scientifico di Federcori). Nel corso di queste audizioni ciascuno dovrà eseguire dei vocalizzi, una parte di un brano corale scelto dal candidato, un semplice brano proposto dalla commissione con almeno 10 giorni di anticipo.Vi sarà infine un colloquio.

Iscrizioni: per chiedere di partecipare alle audizioni occorre compilare l’apposito modulo reperibile online (https://forms.gle/N4yayZfKL521yQt37) entro e non oltre il 31 marzo di quest’anno, corredato da • foto e breve curriculum vitae, copia della partitura del brano a scelta libera.

Audizioni: le audizioni si svolgeranno il 15 e il 16 aprile a Trento presso la scuola dei Minipolifonici. Sarà cura della Federazione Cori del Trentino comunicare l’orario. Chi non potesse partecipare in queste due date è pregato di comunicarlo via mail (scrivendo a [email protected]).

Risultati: l’esito verrà comunicato ai candidati via mail nei giorni immediatamente successivi alla fine delle audizioni. Il superamento dell’audizione consente di entrare a far parte dell’organico del coro in qualità di cantore titolare, oppure cantore di riserva.

