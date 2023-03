I giovani insegnano a utilizzare smartphone e computer: a Ossana arriva lo “Sportello digitale”

Pubblicità

Parte a Ossana il 17 marzo lo “Sportello digitale”, gestito da giovani a favore di tutti quanti incontrino ancora delle difficoltà o delle perplessità nell’usare smartphone e computer.

L’espansione dei servizi digitali, complice pure l’emergenza sanitaria, la costituzione dell’identità digitale “SPID”, che permette l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione, le modalità di acquisto dei prodotti online, la comunicazione via social e via e-mail, hanno incrementato vertiginosamente la necessità di acquisire competenze in ambito digitale.

I diffusissimi smartphone e i computer sono diventati strumenti ormai indispensabili per svolgere buona parte delle attività quotidiane. Non tutti però riescono a stare al passo, rimangono ai margini di tale fenomeno, perché impreparati a fruire di questi servizi. Ciò può comportare un incremento delle disuguaglianze sociali, economiche e culturali. Urge un’alfabetizzazione digitale.

Alla luce di tutto ciò, il Progetto Giovani Val di Sole/Appm onlus ha coinvolto un gruppo di ragazzi dell’Alta Val di Sole per aprire uno “Sportello digitale transgenerazionale”, un luogo in cui le persone possano rivolgersi per migliorare il proprio rapporto con cellulari e computer: prenotare un esame tramite la piattaforma “TreC” dell’Azienda Sanitaria, installare o disinstallare un’applicazione sul proprio smartphone, utilizzare WhatsApp, attivare la propria carta d’identità digitale (CIE) creare un proprio profilo Facebook o Instagram, possono e devono diventare funzioni accessibili a tutti.

La valorizzazione dell’impegno dei giovani, capaci di mettere a disposizione tempo e competenze, contribuirà ad aumentare il benessere della comunità incentivando il dialogo e il riconoscimento reciproco tra le diverse generazioni.

Lo sportello, a cui possono rivolgersi tutti i residenti in Valle di Sole dagli 11 ai 99 anni, sarà gestito da un ragazzo del territorio, con la supervisione di un educatore per garantire sicurezza e privacy.

Lo sportello è gratuito, ma si può accedervi solo su prenotazione telefonica al numero 346.4207983. Sarà aperto per 5 venerdì consecutivi a partire dal 17 marzo dalle 14.30 alle 16.30 al Centro Servizi Anziani Alta Val di Sole in piazza San Vigilio a Ossana (nella foto in alto).

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Progetto Giovani Val di Sole, l’amministrazione comunale di Ossana, il Servizio Sociale della Comunità della Valle di Sole e la Cooperativa Sociale “Il Sole”.

