Dopo la rapina minaccia il vigilante con un ago, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno tratto in arresto, nella serata del 10 marzo, un cittadino italiano quarantenne, già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi, in quanto si è reso responsabile di una tentata rapina presso un supermercato di Corso III Novembre.

L’uomo, infatti, mentre stava cercando di allontanarsi rapidamente dall’esercizio commerciale dopo aver sottratto dagli scaffali alcuni prodotti, veniva fermato dall’addetto alla vigilanza che aveva notato il suo comportamento sospetto: a questo punto, vistosi scoperto, reagiva violentemente, colpendo la guardia con ripetuti pugni per poi cercare di scappare.

Raggiunto una seconda volta sempre dallo stesso vigilante, l’uomo provava questa volta ad assicurarsi nuovamente la fuga estraendo un ago che aveva con sé e minacciando i presenti di non avvicinarsi, per poi, finalmente, uscire dal supermercato.

La sua fuga, tuttavia, è durata pochi secondi: infatti una pattuglia dei Carabinieri di Trento, allertati nel frattempo da altri dipendenti, era appena giunta sul posto, riuscendo quindi ad intercettare immediatamente l’uomo ancora nei pressi dell’ingresso dell’esercizio commerciale.

Alla vista dei militari, comunque, il fermato non si dava per vinto, opponendo, almeno in un primo momento, una certa resistenza: in breve, tuttavia, veniva definitivamente bloccato e dichiarato in arresto, per poi essere condotto presso il carcere di Spini di Gardolo.

