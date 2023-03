Alcol e droga: in Trentino curate oltre 4.000 persone, la maggior parte è single

Pubblicità

Sono purtroppo drammatici i dati diffusi dal Ser.D. di Trento, il servizi per le dipendenze e l’assistenza alle persone.

Nel 2021, (il dato è ancora parziale) sono stati 234 i giovani fra i 18 ed i 24 anni che si sono rivolti alla struttura per dipendenza da sostanze stupefacenti.

Al pari, sempre nella fascia 18-24, 120 giovani sono stati presi in carico dal servizio alcologico per problemi di dipendenza dal alcol a seguito del ritiro della patente per guida in stato d’ebbrezza.

In totale fra Serd e Servizio alcologico nel 2021 sono state prese in carico circa 4.000 persone in Trentino. Alle 4.000 persone vanno aggiunte quelle che vivono le dipendenze da alcool e droga in silenzio e non si rivolgono al Ser.D.

Nel 2021 sono state 1.142 le ore di degenza negli ospedali delle provincia di Trento per problemi legati alla droga. 10,2 giorni di media per ciascun dei soggetti ricoverati.

Il costo per il nostro apparato sanitario è altissimo. Il Trentino è fra le prime cinque regioni che spende di più pro-capite per l’assistenza territoriale alle persone con dipendenze per anno.

Nel 2021 i servizi in Italia hanno assistito complessivamente 123.871 soggetti dipendenti da sostanze (su un totale di 203.920 contatti) di cui 15.653 sono nuovi utenti (12,6%) e 108.218 sono soggetti già in carico o rientrati dagli anni precedenti.

Circa l’86% dei pazienti totali sono di genere maschile (con un rapporto di 1 femmina ogni 6 maschi), anche nei nuovi e nei vecchi utenti distintamente.

In Trentino, (fonte: ministero della salute) nel 2021 sono stati assistiti dal Ser.D 1.054 soggetti. Oltre il 90% di questi erano in cura anche nel 2020.

Delle persone prese in carico dal ser.d 780 sono single, (247 dei qualdi vivono soli) 105 sposati, 42 separati e 13 vedovi. 311 di questi vivono con il partner e insieme ai figli. 445 lavorano in modo occasionale, 34 sono studenti e 351 disoccupati.

