Al circolo sociale “el Castel” a Fucine momenti di aggregazione e socialità per combattere la solitudine

L’opportunità di condividere piacevoli momenti di aggregazione, di socialità, di svago.

Nella sede di Fucine, frazione di Ossana, vicino alla palestra delle scuole, il circolo sociale “el Castel” accoglie tutti i pensionati, neo-pensionati o prossimi alla pensione. Ma anche tutti quelli che desiderino parteciparvi e trascorrere degli istanti in compagnia.

Il circolo è aperto tutte le domeniche pomeriggio dalle 14 alle 17.

Durante i giorni di apertura c’è la possibilità di giocare a carte, fare “filò”, fare nuove proposte. Il circolo è infatti aperto alle novità e alle nuova iniziative.

«È un’occasione per passare la domenica in compagnia di amici e di compaesani, condividere e non sentirsi soli!» è il commento dell’amministrazione comunale di Ossana guidata dalla sindaca Laura Marinelli.

Per informazioni è possibile contattare Pierangelo Bezzi al numero 348.7365222.

