Accesso al credito, 500mila euro per sostenere le imprese femminili

Pubblicità

Pubblicità



Secondo i dati del registro imprese della camera di commercio di Trento, aggiornati allo scorso 31 dicembre, sono 9.417 imprese femminili registrate in Trentino.

Si tratta del 18,5% del totale delle imprese trentine, un valore che rimane inferiore a quello del Nord Est (20,6%) e a quello nazionale (22,2%). Per quanto riguarda l’impatto occupazionale, le imprese guidate da donne danno lavoro a quasi 27mila addetti, pari al 12,3% del totale.

“Crisi di liquidità, difficoltà di accesso al credito e carichi familiari durante la pandemia hanno inferto un duro colpo all’imprenditoria femminile – spiega l’assessore Spinelli – E’ evidente quindi che il settore necessiti di una maggiore valorizzazione da attuarsi attraverso interventi volti a favorire una maggiore partecipazione delle donne all’interno del tessuto produttivo trentino.

Per questo abbiamo deciso di riconoscere un finanziamento straordinario di 500.000 euro. Attraverso queste nuove risorse, oggi approvate dalla Giunta provinciale, vogliamo così sostenere la creazione e lo sviluppo di imprese a partecipazione femminile, facilitandole nell’accesso al credito. Sottolineo inoltre che si tratta di un’opportunità alternativa per quelle realtà imprenditoriali che, per assenza di requisiti o per esaurimento di fondi, non accedono ai finanziamenti a tasso zero messi in campo nell’ambito del PNRR”.

Nel concreto possono aderire allo strumento le imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile – aderenti all’ente di garanzia Confidi Trentino – aventi sede legale od operativa in provincia di Trento, iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio. L’importo massimo del finanziamento è di 20.000 euro e sarà accordato nella forma del mutuo della durata massima di 60 mesi (5 anni).

Beneficiari – Imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile – aderenti all’ente di garanzia – aventi sede legale od operativa in provincia di Trento, iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio. Si considerano, ai sensi dell’art. 24 quater della lp 6/99, imprese a partecipazione femminile: le imprese individuali di donne o le società di proprietà per almeno il 51% di donne e in cui le donne rappresentano la maggioranza all’interno degli organi di amministrazione. Per imprese di nuova costituzione si intendono quelle costituite, alla data di presentazione della domanda all’ente di garanzia, da un periodo di tempo non superiore a dodici mesi.

Pubblicità Pubblicità



Sono escluse le imprese agricole. Le imprese devono inoltre non essere in sofferenza e non evidenziare sconfini maggiori del 5% dell’accordato per crediti di cassa persistenti da oltre 90 giorni, come da dati Centrale Rischi alla data di presentazione della domanda.

Finanziamento – L’importo massimo del finanziamento è pari a 20.000 euro.

Come funziona – Il finanziamento sarà accordato nella forma del mutuo della durata massima di 60 mesi (5 anni). Sarà previsto un preammortamento di 12 mesi e comunque al raggiungimento della scadenza della prima rata utile. Il finanziamento potrà essere estinto anticipatamente, senza l’applicazione di penali.

Tasso e spese di istruttoria – I mutui saranno accordati ad un tasso fisso per tutta la durata del finanziamento. Per la concessione degli stessi potranno essere richieste spese di istruttoria non superiori ai valori stabiliti per le altre forme di finanziamento accordate dall’ente e comunque entro il limite di euro 150.

Termine di presentazione delle domande – Le domande di finanziamento possono essere presentate continuativamente, essendo l’intervento “a sportello” entro il termine del 31 dicembre 2023, salvo proroghe.